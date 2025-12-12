 Aller au contenu principal
TD Cowen relève les estimations de Southwest Airlines en raison de l'exécution de la direction, les actions grimpent
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de Southwest Airlines LUV.N augmentent de 3,1 % à 42 $

** TD Cowen relève les estimations de la compagnie aérienne pour l'exercice 26 sur la base d'une plus grande confiance dans l'exécution du T4 par la direction et le contexte macroéconomique; le BPA ajusté pour l'exercice 26 devrait être de 3,81 $ contre 2,77 $ précédemment

** La société de courtage indique que la compagnie aurait atteint le point médian de ses prévisions d'Ebit sans l'arrêt

** La société de courtage estime qu'en examinant la performance de l'action au cours du mois dernier, le multiple s'est certes contracté, mais que ses perspectives de bénéfices étaient trop pessimistes.

** Nous pouvons envisager de nouvelles hausses si Southwest continue à bien s'exécuter, en particulier en ce qui concerne les initiatives sur les sièges, et si le contexte macroéconomique reste favorable - TD Cowen

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 3 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 40,74 $

** Six des 25 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 12 à "vendre"; leur prévision médiane est de 35 $ - LSEG data

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de 25,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SOUTHWEST AIRLIN
41,490 USD NYSE +1,84%
