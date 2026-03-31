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TD Cowen abaisse la note de Colgate à "hold" et signale les risques liés au coût de la résine
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** TD Cowen abaisse la note du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N de "buy" à "hold"; réduit l'objectif de prix de 96 $ à 85 $

** Le nouveau PT est en ligne avec la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que les entreprises de produits ménagers et de soins personnels devraient être affectées par l'augmentation des coûts des intrants liés au pétrole résultant de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, en particulier l'augmentation des coûts de la résine

** "Même si le conflit se termine bientôt, nous pensons que les augmentations s'avéreront persistantes en raison des dommages causés à l'infrastructure", a déclaré TD Cowen dans une note

** Le courtier a également réduit les objectifs de prix d'autres entreprises de produits ménagers et de soins personnels, notamment Procter & Gamble PG.N et Unilever

ULVR.L UL.N .

** 12 courtiers sur 22 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, CL a augmenté de 8,5 % depuis le début de l'année

Société Nouveau PT PT précédent

Church & Dwight $93 $112

Clorox $98 $111

Kimberly-Clark $96 $105

Procter & Gamble $142 $156

Unilever $67/5080p $80/5800p

Valeurs associées

COLGATE-PALMOLIV
85,725 USD NYSE 0,00%
PROCTER&GAMBLE
144,720 USD NYSE 0,00%
UNILEVER
4 352,750 GBX LSE -3,88%
UNILEVER SP ADS
59,960 USD NYSE 0,00%
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