TD Cowen abaisse la note de Colgate à "hold" et signale les risques liés au coût de la résine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 mars - ** TD Cowen abaisse la note du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N de "buy" à "hold"; réduit l'objectif de prix de 96 $ à 85 $
** Le nouveau PT est en ligne avec la dernière clôture de l'action
** La société de courtage estime que les entreprises de produits ménagers et de soins personnels devraient être affectées par l'augmentation des coûts des intrants liés au pétrole résultant de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, en particulier l'augmentation des coûts de la résine
** "Même si le conflit se termine bientôt, nous pensons que les augmentations s'avéreront persistantes en raison des dommages causés à l'infrastructure", a déclaré TD Cowen dans une note
** Le courtier a également réduit les objectifs de prix d'autres entreprises de produits ménagers et de soins personnels, notamment Procter & Gamble PG.N et Unilever
** 12 courtiers sur 22 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 100 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, CL a augmenté de 8,5 % depuis le début de l'année
Société Nouveau PT PT précédent
Church & Dwight $93 $112
Clorox $98 $111
Kimberly-Clark $96 $105
Procter & Gamble $142 $156
Unilever $67/5080p $80/5800p
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