TCW remanie son équipe de gérants obligataires information fournie par Newsmanagers • 22/08/2023 à 10:15

(NEWSManagers.com) - Laird Landmann, l’un des trois gérants obligataires les plus expérimentés de TCW, va quitter la société de gestion en décembre, a appris le Wall Street Journal. Steve Kane, un autre de ces gérants, partira fin 2024 ou début 2025. Parallèlement, TCW a promu Jerry Cudzil et Ruben Hovhannisyan comme gérants de portefeuilles généralistes.Cette réorganisation est le signe le plus clair que Katie Koch, ancienne partner de Goldman Sachs qui a pris la direction générale de TCW en début d’année, place la société sur une trajectoire différente. « Les dix prochaines années dans le domaine des obligations seront différentes. C’est le bon moment pour étudier l’ensemble de nos compétences aujourd’hui et pour l’avenir », a déclaré Katie Koch au WSJ.TCW a longtemps été dominée par un quatuor de gérants obligataires. Laird Landmann, Steve Kane et Bryan Whalen, ainsi que l’ancien responsable des obligations Tad Rivelle, supervisaient le gros des actifs de la société, détenaient une participation au capital et conservaient une emprise considérable sur les décisions de l’entreprise. Ils étaient souvent en désaccord avec le prédécesseur de Katie Koch, David Lippman, et parfois entre eux, selon des sources. A lire aussi: TCW rachète le fournisseur d’ETF Engine No. 1