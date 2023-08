- La société de gestion obligataire TCW a clôturé un fonds de 400 millions de dollars de Collateralized Loan Obligation (CLO), TCW CLO 2023-2, Ltd.Les CLO sont gérés au sein de la plateforme de crédit mondiale de TCW, représentant 70 milliards de dollars d’actifs, et ce CLO sera géré par Drew Sweeney et Ken Toshima.« Les CLO et les prêts en général sont un domaine de croissance important pour TCW (…) », a commenté Katie Koch, la directrice générale de TCW.TCW a récemment pris une participation dans Lakemore Partners, une société d’investissement en crédit privé, afin de soutenir la croissance de son activité CLO.

L'Agefi