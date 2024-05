Tchéquie : l'inflation surprend défavorablement en avril

(AOF) - L'euro perd 0,63% à 24,778 couronnes tchèques à la suite de l'annonce d'une inflation plus forte que prévu en Tchéquie en avril. Elle est ressortie à 2,9% en rythme annuel après 2% en mars. L'accélération de l'inflation provient principalement des prix des " produits alimentaires et boissons non alcoolisées ". Selon ING, cette statistique justifie " la prudence du conseil d'administration de la Banque centrale en matière de réduction des taux d'intérêt " et prévient que le rythme d'assouplissement de la " politique monétaire est susceptible de se ralentir ".