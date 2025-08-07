Taux : stabilité générale malgré de nombreuses stats, la BoE réduits son taux à 4% information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 17:58









(Zonebourse.com) - Les marchés obligataires stagnent largement en ce 70 juillet alors que les marchés semblent largement privilégier le 'risk-on' (CAC40 de retour au-dessus des 7.700, Nasdaq-100 en territoire record vers 23.500).

Les investisseurs semblent déjà avoir tourné la page des nouveaux droits de douane américains, qui sont officiellement entrés en vigueur aujourd'hui.



Pas non plus de réactions 'timorées' aux menaces de Trump d'amplifier les 'tarifs' douaniers du Japon et de l'Europe (menaces jugées peu crédibles ?) si les investissements promis ne sont pas mis en oeuvre (avec de l'argent que ni le Japon ni l'Europe ne possèdent et qu'ils devront emprunter).



Les T-Bonds apparaissent déconnectés des volte-face de Trump et se maintiennent proches de leur meilleurs niveaux du début de semaine: le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans reste stable à 4,225%, le '30 ans' se détend de -2,5Pts vers 4,786%, le '2 ans' se tend symétriquement de +2,2Pts vers 3,723%.



La séance a été rythmée aux Etats Unis par la parution de données sur la productivité La productivité non-agricole aux Etats-Unis : elle a grimpé de 2,4% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, après un recul de 1,8% observé au trimestre précédent.



Ce rebond, qui traduit une croissance de 3,7% de la production pour un nombre d'heures travaillées accru de 1,3%, s'est accompagné d'un bond de 4% du salaire horaire, d'où une hausse de 1,6% des coûts unitaires salariaux non-agricoles.

Les chiffres sont un peu moins positifs du côté de l'emploi: les inscriptions aux allocations chômage progressent +7.000 à 226.000 (cela reste historiquement très bas) et les stocks des grossistes progressent de +0,1% aux Etats-Unis.



Concernant la France, le déficit commercial est resté pratiquement stable à 7,62 milliards d'euros en juin, après 7,63 milliards le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



D'un mois sur l'autre, les exportations françaises se sont accrues de 3,4 % à un peu plus de 50,6 milliards d'euros, mais cette progression s'est trouvée contrebalancée par des importations en hausse de 2,9 % à moins de 58,3 milliards.



Enfin, notons qu'outre-Rhin, après un tassement de 0,1 % en mai (chiffre fortement révisé d'une première estimation qui était de +1,2 %), la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,9 % en juin par rapport au mois précédent, selon Destatis.





Le rendement des emprunts libellés en Euro reste stable, à l'image du Bund allemand autour des 2,637%, l'OAT est figée vers 3,301%.



Outre-Manche, la BoE a réduit comme prévu son taux directeur de 4,25 vers 4,00%, mais n'a pas ouvert la porte à des baisses ultérieures (pas de trajectoire prédéterminée) : les 'Gilts' réagissent peu, le rendement décale de +1Pt symbolique à 4,545%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.