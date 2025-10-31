Taux : séance de transition, la tension sur les T-Bonds US persiste
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 21:05
Jerome Powell a conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire... mais les investisseurs se montrent malgré tout optimistes sur les chances d'une nouvelle réduction du loyer de l'argent le 10 décembre, jugeant que beaucoup d'événements pourraient évoluer d'ici là.
'Si on met de côté l'actualité au jour le jour et qu'on prend un peu de recul, le contexte reste extrêmement favorable pour les actifs risqués', assure Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.
'Les taux directeurs de la Fed reviennent progressivement vers un niveau neutre, qu'il y ait une nouvelle baisse au mois de décembre ou non, et son bilan s'approche lui aussi de son point d'équilibre', fait valoir le stratégiste.
Côté 'stats', le PMI de Chicago est ressorti aux Etats Unis plus vigoureux que prévu, avec une hausse de +3,2Pts à 43,8%, surpassant le consensus de +42,3.
L'activité reste soutenue près des 'Grands lacs' mais de nombreuses autres FED régionales font état d'un climat de récession.
En Europe, les marchés ont pris connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro.
Celui-ci est estimé à 2,1% en octobre 2025, contre 2,2% en septembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Aucune réaction des Bunds, stables vers 2,6300%, nos OAT rajoutent +0,7Pt à 3,421%, les BTP italiens se détendent de -1Pt vers 3,383%... et accroissance leur avantage sur nos OAT.
Enfin, les 'Gilts' s'améliorent de -1Pt vers 4,404%, soit une detente hebdo de -3Pts.
..
A lire aussi
-
La justice italienne a ordonné vendredi la mise sous séquestre d'actions d'une valeur de 1,3 milliard d'euros détenues dans le groupe de spiritueux Campari par une holding luxembourgeoise, accusée de fraude fiscale. L'enquête de la police financière de Milan a ... Lire la suite
-
En plein Los Angeles, une équipe de démarcheurs frappe inlassablement aux portes pour convaincre les habitants d'autoriser la Californie à redécouper sa carte électorale, afin de favoriser la gauche et résister à Donald Trump. Les prospectus qu'ils distribuent ... Lire la suite
-
par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, Amazon ayant ravi les investisseurs avec ses prévisions pour la fin de l'année même si des commentaires de responsables de la Réserve fédérale ont refroidi les espoirs de nouvelle ... Lire la suite
-
Quelque 700 personnes ont été tuées lors de violences électorales en Tanzanie, affirme vendredi le principal parti d'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est toujours sous une chape de plomb, des chiffres rejetés par le gouvernement qui récuse tout "usage excessif ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer