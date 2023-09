Taux : rendements au plus haut sur les T-Bonds depuis 2007 information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 19:01

(CercleFinance.com) - Les places boursières ont chuté en Europe mais cela n'a pas profité au secteur obligataire : le 4ème trimestre débute mal également avec +5Pts de base sur nos OAT et sur les Bunds à 3,266% et 2,717% respectivement.

Les BTP italiens se dégradent de +5,7Pts à 4,518%, cela commence à être très tendu !

Ce n'est que la continuation d'une tendance baissière sur l'obligataire en vigueur depuis le 19 juillet (les Bunds -la meilleure référence- partant d'un plancher de 2,39%) et elle le demeure.



Le dernier mouvement haussier qui affecte les taux en Europe a débuté vers 2,45% (Bund 2033) le 31 août : les rendements se sont tendus de +25Pts en une douzaine de séances, le zénith annuel des 2,72% du 18 août ou du 28 février a été retracé ce 18 septembre.



La situation est plus alarmante sur les T-Bonds US qui ne se contentent pas de retracer leur zénith du 21 août (4,354%) mais font une percée vers 4,36% (à 15H) -nouveau record annuel- : le record de mi-juin 2008 est effacé et les 4,40% n'avaient plus été testé depuis le 22 octobre 2007.

On tentera de se rassurer avec une clôture à 4,33%, soit seulement 1 point de base de plus par rapport à vendredi.



Il n'y a pourtant guère de suspens concernant la décision de politique monétaire de la Fed mercredi : elle devrait selon toute vraisemblance (consensus FedWatch de 99%) opter pour un 'statu quo' au niveau de ses taux.



'Ce choix est dû au fait que l'inflation et le marché du travail évoluent tous les deux dans la bonne direction du point de de vue de la Fed, rendant moins nécessaires de nouvelles hausses de taux', explique Commerzbank.



Mais les investisseurs attendent surtout de prendre connaissance des projections et des déclarations de Jerome Powell, le président de l'institution, qui pourraient préfigurer un relèvement début novembre.



De l'avis des analystes, la remontée de +35% des cours pétroliers observée depuis la fin de l'été, ainsi que la bonne santé de l'économie américaine, risquent de pousser la Fed à maintenir une approche restrictive.



Parallèlement aux décisions de la Fed, les marchés attendent dans les jours à venir les décisions de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre, laquelle devrait annoncer un nouveau resserrement de taux de 25 points de base jeudi.