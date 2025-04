Taux: pas d'embellie sur les T-Bonds après annonces de Trump information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 20:29









(CercleFinance.com) - Le scénario est totalement inédit : Trump suspend pour 90 jours l'application des surtaxes, une annonce faite en pleine séance, à 19H25.

Mais alors que le Nasdaq reprend +10%, le S&P500 près de +8%, pas la moindre réaction sur le marché obligataire américain qui continue de se dégrader : les T-Bonds se tendent de +15Pts vers 4,415%, le '30 ans' de +10Pts vers 4,815% (et 4.99% au plus haut, à 6h00 du matin), le '2 ans' de +26Pts à 4,00% (comme si la FED allait monter ses taux de 25Pts).



Il est déjà extrêmement rare de voir les taux se tendre +65 à 70Pts en 3 séances en l'absence de tout indicateur macro-économique (la précédente occurrence doit remonter à octobre 1998) lorsque les indices boursiers traversent une phase de volatilité extrême à la baisse... mais voir le '2 ans' se tendre à son tour de +25Pts quand Wall Street reprend +10%, c'est du jamais vu en 1 siècle.

Rappelons que suite à une chute de 11, 12 et 13% en 3 jours pour le Dow Jones, le S&P500 ou le Nasdaq -cela ne s'est pas produit depuis mars 2020- la FED avait opéré -200Pts de baisse des taux et remis en route de la planche à billet.

Vu l'emballement des marchés depuis 19H30 suite aux annonces de Trump, les variations du jour en Europe relèvent de l'anecdote.

Notons que les Bunds se dégradent en 'hors 'séance de +2,3Pts vers 2,6030, nos OAT de +1Pt vers 3,3900% et les BTP italiens également à 3,882%.



Nouvelle situation de crise sur les 'Gilts' avec une tension de +7Pts vers 4,8580%.







