Taux : nette détentes aux US (PMI en repli), modeste dans UE information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 18:46









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ne voient toujours pas affluer des capitaux en quête de sécurité après un weekend de 'bruit et de fureur' (largement scénarisé) à l'issue duquel le président américain a affirmé que l'opération menée dans la nuit de samedi à dimanche avait infligé des 'dégâts monumentaux' aux installations nucléaires visées'... c'est donc le moment de s'asseoir à la table des négociations (les USA et Israël se disant en position de force).



Les investisseurs croient la paix plus probable qu'un embrasement, c'est pourquoi le pétrole 'Brent' a fait une brève incursion au-dessus des 78$ ce matin avant de consolider sagement vers 76,8$.

Le baril de brut léger américain reperd lui aussi 1,1% pour s'échanger juste au-dessus de 73 $.

Le scénario de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran (son Parlement s'est prononcé pour dès dimanche) n'est pas prise au sérieux car Téhéran se mettrait tous les pays du Golfe -ainsi que ses alliés- à dos.

Donc le spectre de l'inflation n'apparaît pas aussi menaçant tant que le gaz et le pétrole circulent librement.

La détente des taux US ce lundi confirme qu'une vague d'inflation n'est pas jugée imminente et l'autre explication réside dans des chiffres d'activité (PMI) jugés plus faibles.

Les T-Bonds US '2035' se détendent de -8,5Pts vers 4,29%, le '30 ans' efface -5Pts vers 4,835%, le '2 ans' efface -9Pts vers 3,818%.



Côté chiffres 'macro', l'activité globale aux Etats Unis -l'indice PMI composite- ressort à 52,8 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer au niveau de 53 observé en mai : la croissance dans le secteur privé américain ralentit timidement en juin selon S&P Global.



'Une chute des exportations de biens et de services a pesé sur la croissance, en partie compensée par la constitution de stocks par les entreprises américaines, souvent liée à leurs craintes sur les droits de douanes', souligne S&P Global.



Il y avait aussi les reventes de logements anciens aux Etats-Unis : elles ont augmenté de 0,8% au mois de mai, ce qui a permis aux prix des biens immobiliers anciens d'atteindre des niveaux records, soit 422.800$ contre 417.200 il y a 1 an.



La National Association of Realtors (NAR) estime à 4,03 millions le nombre de transactions en rythme annualisé, malgré un contexte de taux d'intérêt toujours élevés.

Selon la NAR, la progression des ventes dans le Nord-Est du pays, le Midwest et le Sud a plus que compensé le recul observé des ventes dans l'Ouest.



Quelque 1,54 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit un bond de plus de 20% en rythme annuel, ce qui signifie qu'au rythme actuel des ventes il faut 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 3,8 mois il y a un an.



C'était également la 'journée des PMI' en Europe : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est maintenu à 50,2 en juin, juste au-dessus des 50 du sans changement pour un sixième mois consécutif, ne signalant ainsi qu'une croissance marginale de l'activité du secteur privé.



L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France a reculé de 49,3 en mai à 48,5 en juin, mettant en évidence une accélération de la baisse de l'activité du secteur privé français en juin, et le dixième recul mensuel consécutif de l'activité.



'Alors que la dégradation de la conjoncture du secteur privé enregistrée en avril et en mai s'expliquait par les faibles performances du secteur des services, celle observée en juin a principalement reposé sur une contraction du secteur manufacturier', précise S&P Global.



En réaction, nos bons du Trésor se détendent de concert avec les T-Bonds : les Bunds affichent -1,7Pts vers 2,5030% et nos OAT -1,5Pt vers 3,23%, les BTP italiens de -1,2Pts vers 3,502%.



A Washington, Jerome Powell, le président de la Fed, se présentera mardi et mercredi devant les parlementaires dans le cadre de son audition semi-annuelle, une semaine après la décision de l'institution de laisser ses taux inchangés pour la quatrième fois consécutive.







