Taux: nette détente aux US même avant stats emploi+confiance

(CercleFinance.com) - Belle séance sur l'obligataire aux Etats Unis où les T-Bonds US se détendent fortement : le '10 ans' glisse vers 4,3497 % (-9,5pts), le '30 ans' efface -8Pts (4,965%) : peut-être un début de 'risk-off' à Wall Street, ou le fol espoir d'un discours plus 'colombe' de J.Powell demain à 20H30.



Peut être une occasion d'envoyer un signal positif à Donald Trump qui réclame à cor et à cris des baisses de taux.

Deux membres du Comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale, Christopher Waller (pressenti pour succéder à J.Powell en 2026) et Michelle Bowman, pourraient ainsi se prononcer contre le 'statu quo' et demander une baisse de taux.



'La Fed reste prudente et dépendante des données', rappelle Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments, qui met en évidence les signaux économiques mitigés envoyés par l'économie américaine.



Mais quelle que soit la teneur des 'stats' US, il y a toujours une version optimiste ('les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles... et les bonnes également') qui justifie de propulser Wall Street vers de nouveaux sommets.

Et il y a eu justement du bon et du moins bon ce mardi : la confiance du consommateur américain s'est un peu améliorée en juillet, selon l'enquête mensuelle du Conference Board, dont l'indice est ressorti à 97,2 ce mois-ci contre 95,2 en juin (chiffre révisé de 93 en estimation initiale).



Dans le détail, le sous-indice mesurant leur jugement de la situation actuelle a reculé 1,5 point à 131,5, mais celui de leurs anticipations a grimpé de 4,5 points à 74,4, restant néanmoins sous le seuil des 80 censé annoncer une récession à venir.



'Les consommateurs se sont sentis moins pessimistes à propos des futures conditions d'activité et de l'emploi, et plus optimistes à propos des revenus futures', précise Stéphanie Guichard, senior économiste au Conference Board.

En revanche, un signal plus faible a été envoyé par le rapport' JOLTS': le nombre des offres d'emploi et celui des recrutements ont baissé en juin, un signe supplémentaire de ralentissement du marché du travail après les signes de décélération observés ces derniers mois.



Le nombre d'offres d'emploi, un bon indicateur de la demande sur le marché du travail, a diminué de 275.000 pour revenir à moins de 7,44 millions selon des données provisoires, a annoncé mardi le Département du Travail dans son rapport mensuel dit 'Jolts' (Job Openings and Labor Turnover Survey).

Le consensus en anticipait, en comparaison, autour de 7,55 millions.



Dans le détail, le nombre d'offres d'emploi a diminué dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration (-308.000), des soins de santé et de l'assistance sociale (-244.000), ainsi que des finances et des assurances (-142 000), mais a augmenté dans le commerce de détail (+190.000), le secteur des technologies de l'information (+6700) et l'enseignement dans les administrations publiques locales et fédérales (+61.000).

Le nombre de recrutements a parallèlement diminué à 5,20 millions, contre 5,46 millions le mois précédent.



En Europe, faute de 'stats', le marché obligataire est plus calme : le Bund se dégrade de +2Pts vers 2,7100, et l'OAT décale à peine (+1,5Pt à 3,336%).

Les BTP italiens se retendent de +2,8Pts vers 3,553%, les 'Gilts' britanniques stagnent vers 4,6300%.





