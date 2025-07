Taux : nette dégradation USA et UE, les Gilts UK plongent information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 19:51









(CercleFinance.com) - Le tableau macroéconomique est contrasté ce mercredi puisque la croissance semble se redresser en Europe tandis que l'emploi décline brutalement aux Etats Unis.



En revanche, la lourdeur l'a emporté de part et d'autre de l'Atlantique avec une dégradation des bons du Trésor un peu inattendue après le sommet des banquiers centraux de Sintra au Portugal : Jerome Powell dit qu'il voit se dessiner un consensus parmi ses collègues en faveur d'une reprise du cycle de baisse des taux... et qu'il n'est pas encore en mesure d'estimer si juillet est prématuré (ce qui signifie -en creux- qu'il ne l'exclut plus).



L'économie de la zone euro a progressé de 0,6% au premier trimestre 2025, soit le double des estimations initiales.

Bénédicte Kukla, senior investment strategist chez Indosuez WM, fait part d'un 'optimisme prudent' pour la zone.



'La croissance de la zone euro s'améliore, mais nous restons sceptiques quant à une nette progression cette année, car les mesures de relance allemandes prendront du temps', estimait pour sa part Bank of America vendredi dernier.



Les chiffres de la matinée font chuter les bons du Trésor dans l'Eurozone avec une tension symétrique de +6Pts sur les Bunds à 2,628%, nos OAT rajoutent +7,2Pts à 3,319%, les BTP italiens +7Pts à 3,54%, les 'Bonos' espagnols +7,5Pts vers 3,285% (ils reviennent presque à parité avec nos OAT.



Mais la pire performance, et de très loin, revient aux 'Gilts' britanniques avec un spectaculaire +22Pts à 4,67% (vers 15H) avant un timide retour des acheteurs à partir de 16H (soit +16Pts à 4,612% ce soir).

Le Royaume Uni connait une situation de crise qui n'épargne pas la Livre, laquelle décroche de -19% vers 1,3600/$.



Les 'Gilts' sont un cas à part, la chute des Bunds et OAT provient de la conviction que la BCE ne va plus bouger avant longtemps.



Il y avait aussi des 'chiffres' concernant l'emploi aux US, à 24H du rapport officiel sur l'emploi américain jeudi -principale donnée macroéconomique de la semaine-.

Les résultats de l'enquête ADP font un peu l'effet d'une douche froide car le secteur privé aux Etats-Unis a détruit 33.000 emplois au mois de juin, illustrant un ralentissement de la conjoncture économique aux Etats-Unis peut-être plus brutal que prévu (le consensus tablait sur au moins +50.000).



Les pertes d'emplois dans les services professionnels et aux entreprises, ainsi que dans l'enseignement et la santé ont été à l'origine de cette baisse, alors que les loisirs et l'hôtellerie ainsi que l'industrie manufacturière ont affiché des gains.



'Si les licenciements restent rares, l'hésitation à embaucher et la réticence à remplacer les partants ont entraîné des pertes d'emplois', explique Nela Richardson, économiste en chef d'ADP, notant que ceci n'a pourtant pas encore perturbé la croissance des salaires.

Par ailleurs, les salariés donnant leur congé (le plus souvent pour un changement de job) a lourdement chuté, de -151.000 à 704.000, plus faible total depuis novembre 2020.

La réactions des T-Bonds est paradoxalement négative avec un '10 ans' qui se tend de +5Pts vers 4,301%, le '30 ans' rajoute +6,3Pts à 4,84%... le '2 ans' reste en revanche quasi inchangé à 3,785% (+1Pts).





