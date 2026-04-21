Taux : nette dégradation, pas de négociation de paix en vue
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:43
Alors que Wall Street semble plafonner mais ne recède que des fractions, l'obligataire ne reflète aucun réflexe "risk off" malgré les niveaux de surachat affichés depuis une semaine par les indices boursiers US.
La meilleure preuve, c'est le "2 ans" qui se dégrade sévèrement ( 6,5 points de base vers 3,781%) alors que les espoirs de baisse de taux par la Fed s'évanouissent rapidement avec la remontée du baril de 4,5% vers 90 USD sur le WTI.
Côté chiffres, les ventes au détail, un indicateur de premier plan sur les dépenses des consommateurs américains, pilier de la croissance, sont ressorties en hausse de 1,7%, déjouant des attentes plus prudentes (à 1,4% et après 0,7% en février).
La facture "carburant" peut expliquer la hausse des dépenses en mars, il faudra rogner sur autre chose en avril.
Autre surprise, les promesses de ventes de logements ont aussi bondi de 1,5% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1%. En parallèle, les chiffres du mois de février ont été révisés à la hausse de 1,8 à 2,5% : ce double sursaut semble traduire l'abondance de liquidités et une volonté de diversification de la part de ceux qui en détiennent.
Enfin, les stocks des entreprises américaines se sont accrus de 0,4% en février 2026 par rapport au mois précédent, après une stagnation en janvier (révisée d'une estimation initiale de -0,1%), selon le Département du Commerce.
En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands s'est largement enfoncé en terrain négatif ce mois-ci, tombant à -17,2 après -0,5 en mars, alors qu'il n'était attendu en recul que vers -5 par les économistes : le choc de la 3e guerre du Golfe est aujourd'hui psychologique mais d'ici mi-mai, il deviendra réellement économique avec des pénuries à gérer (diesel, kérosène, ammoniac, naphta, polymères, etc.).
En Europe, la lourdeur l'emporte avec 3,5 points sur les Bunds à 3,012%, les OAT ( 5,3 points à 3,66%), les BTP italiens ( 6 points à 3,782%).
Les "Gilts" britanniques ( 5 points) continuent de se rapprocher des 5%, avec un pic à 4,897% ce mardi.
A lire aussi
-
Downing Street a démenti mardi avoir fait "pression" pour accélérer la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur du Royaume-Uni aux Etats-Unis, au lendemain des explications du Premier ministre Keir Starmer devant le Parlement qui n'ont pas éteint la polémique. ... Lire la suite
-
Kevin Warsh a cherché mardi à convaincre les sénateurs américains qu'il n'était pas "la marionnette du président" décrite par la sénatrice Elizabeth Warren et qu'il comptait défendre l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), s'il était confirmé à ... Lire la suite
-
Les énergies renouvelables, clé pour sortir de la crise énergétique selon les dirigeants de la COP31
Le choc énergétique mondial provoqué par la guerre au Moyen-Orient renforce la nécessité d'investir dans des énergies renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles, ont affirmé mardi les pays hôtes du sommet sur le climat COP31, la Turquie et l'Australie. ... Lire la suite
-
Les électeurs de l'Etat américain de Virginie sont appelés à se prononcer mardi sur une nouvelle carte électorale favorable aux démocrates, un référendum vu comme une riposte au redécoupage exigé par Donald Trump dans plusieurs Etats républicains. Sur les 11 députés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer