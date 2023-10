Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: nette dégradation en direction des niveaux du 4octobre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 18:48









(CercleFinance.com) - La tension des taux est de retour, et il est peu probable que des écarts de +10Pts comme ceux observés ce mardi aient grand chose à voir avec les chiffres 'macro' publiés en cours de séance.



Le rendement des Treasuries américains à dix ans se tend fortement, de 11Pts à 4,8200% (on a même vu 4,858% au plus haut).

Et ce n'est pas propre aux bons du Trésor américains : un mouvement de tension similaire a affecté les emprunts de référence en Europe avec +10Pts sur nos OAT et sur les Bunds à 3,504% et 2,8800% (pire niveau depuis le 6 octobre)... et +12Pts sur les BTP italiens à 4,885%.

A noter que la barre des 4,000% a été franchie sur les Bonos epagnols qui affichent eux aussi +10Pts, et même jusqu'à +12,5Pts à 4,0290%.

La plupart des instruments ci-dessus se retrouvent à moins de 15Pts de leurs pires niveaux de l'année (testés le 4 octobre), et plutôt plus près de 12Pts.



Côté chiffres, on assisté ce matin à la publication de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne : il rebondit de -10,3 points vers +1,1 point, égalant les niveaux du mois d'août.



' Il semble que nous ayons dépassé le point le plus bas. Il y a une légère hausse notable des attentes économiques des experts des marchés financiers en octobre 2023. En revanche, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne n'a guère changé.



Les attentes économiques accrues s'accompagnent de l'anticipation d'une nouvelle baisse des taux d'inflation et du fait que plus des trois quarts des personnes interrogées anticipent désormais des taux d'intérêt stables à court terme dans la zone euro.', explique Achim Wambach, le président du ZEW.

Aux Etats Unis, la 'stat' la plus attendue' concernait les ventes de détail : elles ont encore augmenté de 0,7% en septembre aux Etats-Unis après 0,9% en août, surpassant largement les attentes des analystes (+0,2%)... mais la composante 'coût des carburants' avait été un peu sous-estimée.



Hors automobiles et carburants, les ventes de détail ont progressé de 0,6%, témoignant de la bonne santé de la consommation, qui reste le principal moteur de l'économie américaine.



La production industrielle US a augmenté de 0,3% en septembre alors qu'elle était anticipée en progression de 0,1% (après une hausse de 0,3% en août, hausse révisée de 0,4%).

Le 'TUCI' (taux d'utilisation des capacités industrielles) remonte de 79,5% en août à 79,7% en septembre.

Autant de signes de résilience qui ne vont pas dans le sens d'un 'pivot' imminent de la FED, un ultime tour de vis le 1er novembre reste possible, même si plusieurs membres de la FED jugent qu'il n'est pas nécessaire d'en faire plus.









