Taux: lourde rechute, du Bund, du '2 ans' US et des Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 18:46









(CercleFinance.com) - Cela saute aux yeux depuis une bonne semaine : le 'risk-on' a fait son grand retour sur les marchés, les placements défensifs sont délaissés et en particulier les bons du trésor.

Ils ont commencé à se dégrader le 2 mai et ça s'accélère avec les avancées du weekend dans les pourparlers commerciaux.

Pour Dan Ives, analyste spécialiste de la 'tech' chez Wedbush Securities résume bien le sentiment général 'nous qualifierions ce qui s'est passé ce week-end de scénario idéal montrant qu'un accord plus large entre les Etats-Unis et la Chine est désormais sur la table'.



Dans ce contexte d'apaisement des craintes sur le commerce, les 'indices new-yorkais s'envolent de +2,6% (S&P500 à 5.810) à +3,5% pour le Nasdaq (à 20.750Pts), avec des semi-conducteurs en ébullition (le 'SOXX' explose de +6,3%).

Wall Street revient sur des niveaux comparables à la période du 27 février au 4 mars, bien supérieurs à ce qu'ils étaient 4 semaines avant les annonces de Trump.

Les marchés obligataires s'enfoncent symétriquement bien en-deçà de leurs niveaux de fin février/début mars, et même du 1er janvier pour le '30 ans'... sans que cela inquiète grand monde.



Le rendements des Treasuries à 'dix ans' s'envole de +7,7Pts au-delà de 4,454%, le '30 ans' grimpe de +5Pts vers 4,8820%, le '2 ans' qui affiche entre et +11 et +12Pts renoue avec les 4,00% (4,017% au plus haut), soit +40Pts depuis le 1er mai : surement rien d'important.



En Europe, cela ne va pas mieux avec un Bund qui se dégrade de +11Pts à 2,6600%, nos OAT rajoutent +7Pts à 3,326%, les BTP italiens +5,5Pts à 3,666%... et les 'Gilts' repassent le cap des 4,730%, soit +14Pts de base en 1 weekend et +28Pts depuis le 2 mai, le pire score depuis le 11 avril.







