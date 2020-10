Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TAUX-Les obligations "SURE" de l'UE s'envolent pour leur 1ère séance Reuters • 21/10/2020 à 13:21









AMSTERDAM, 21 octobre (Reuters) - Les obligations émises mardi par l'Union européenne pour financer son programme de soutien aux Etats membres face à la crise du coronavirus étaient en forte hausse mercredi sur le marché secondaire. L'UE a levé 17 milliards d'euros grâce à cette émission d'obligations "sociales" à dix et 20 ans, dont le produit alimentera le programme "SURE" d'indemnisation du chômage partiel lié à la pandémie et à son impact sur l'activité économique. L'opération a suscité une demande globale de plus de 233 milliards d'euros, un niveau sans précédent dans l'histoire des émissions obligataires. Mercredi, le rendement des titres à dix ans reculait de 12 points de base par rapport à celui de la mise à prix la veille, à -0,359% EU000A283859 , et celui des obligations à 20 ans chutait de 11 points à 0,025% EU000A283867 . (Yoruk Bahceli, version française Marc Angrand)

