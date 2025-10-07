 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 950,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Taux : légère détente aux US, stagnation complète dans l'UE (y compris nos OAT)
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 22:12

Peu de stats à l'agenda ce mardi, rien aux Etats Unis pour cause de 'shutdown' mais une légère embellie sur les T-Bonds avec -3Pts sur le '30 ans' à 4,727% et -3,1Pts sur le '10 ans' à 4,135%, -2,5Pts sur le '2 ans' à 3,572%.
Peut-être les T-Bonds bénéficient-ils d'une amorce de 'risk-off' sur les actions (repli moyen de -0,4% à Wall Street) alors que les indices US avaient débuté par une rafale de records absolus (2 sur 4, le Russell-2000 égalant ses plus hauts).

Les marchés obligataires de la zone Euro se sont montrés peu volatils : nos OAT finissent parfaitement stables à 3,57%, le Bund affiche +0,6Pt à 2,717%, les 'Bonos' espagnols +0,4Pt à 3,236% et les BTP italiens restent figés à 3,565%.

Le 'spread' OAT/Bund se contracte de 0,5Pt à 85,3Pts contre 86 lundi, mais cela pourrait n'être qu'un répit : l'ultime tentative de conciliation de S.Lecornu semble mal engagée alors qu'Edouard Philippe et Gabriel Attal lâchent le chef de l'état qui 'prendra ses responsabilités' : une dissolution risque 'd'accentuer les pressions haussières sur les taux français, sur l'euro(-0,5% ce mardi) et des spreads périphériques'.

Le Chancelier Merz, sans citer la France -bien sûr- évoque des pays dépensiers, par opposition aux pays 'économes' (l'Allemagne -bien sûr- et les Pays Bas) qui mettent à mal la croissance européennes.

Au chapitre des statistiques du jour, si la balance commerciale des Etats-Unis ne paraître pas cet après-midi en raison du 'shutdown', les opérateurs ont pris connaissance de celle de la France.

Le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,53 milliards d'euros en août, après 5,74 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.

Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'un tassement de 0,4% des importations françaises, à un peu plus de 57,3 MdsE, alors que les exportations sont restées pratiquement inchangées (-0,1%) à 51,8 MdsE.
Les commandes à l'industrie allemande continuent de reculer en août : de -2,9%... ce qui confirme que le PIB germanique doit être négatif.


Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Israéliens brandissent des pancartes et des portraits d'otages retenus dans la bande de Gaza, lors d'un rassemblement à Tel-Aviv marquant le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )
    Trump optimiste pour un accord sur Gaza, Israël commémore le 7-Octobre
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:04 

    Le président américain Donald Trump a évoqué mardi une "réelle chance" pour parvenir à un accord destiné à mettre fin à la guerre à Gaza, le jour où Israël a marqué le deuxième anniversaire de l'attaque la plus meurtrière de son histoire menée par le Hamas. Dans ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accorde une pause
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:46 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, marquant le pas après ses records de la veille, les investisseurs recherchant un nouveau catalyseur en l'absence d'indicateurs économiques. Le Dow Jones a reculé de 0,20%, l'indice Nasdaq de 0,67% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Des partisans se rassemblent pour un rassemblement de campagne du président sortant du Cameroun, Paul Biya, à Maroua, le 7 octobre ( AFP / Robert Fimbaye )
    Cameroun: après des mois d’absence, Paul Biya tient son premier meeting de campagne
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:22 

    Après des mois d'absence dans le paysage politique et à cinq jours du scrutin présidentiel du 12 octobre au Cameroun, le président sortant Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis 1982, a tenu mardi son premier grand meeting de campagne à Maroua, dans la région de ... Lire la suite

  • Le président intérimaire Ahmad al-Chareh, le 5 octobre 2025 à Damas, en Syrie ( AFP / LOUAI BESHARA )
    Syrie: cessez-le-feu entre les autorités et les Kurdes après des affrontements à Alep
    information fournie par AFP 07.10.2025 21:48 

    Damas a annoncé mardi un cessez-le-feu "global" avec les Kurdes dans l'ensemble de la Syrie, après une rencontre entre le président intérimaire Ahmad al-Chareh et le chef kurde Mazloum Abdi, au lendemain d'affrontements à Alep, dans le nord du pays, qui ont fait ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank