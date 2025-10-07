Taux : légère détente aux US, stagnation complète dans l'UE (y compris nos OAT)
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 22:12
Peut-être les T-Bonds bénéficient-ils d'une amorce de 'risk-off' sur les actions (repli moyen de -0,4% à Wall Street) alors que les indices US avaient débuté par une rafale de records absolus (2 sur 4, le Russell-2000 égalant ses plus hauts).
Les marchés obligataires de la zone Euro se sont montrés peu volatils : nos OAT finissent parfaitement stables à 3,57%, le Bund affiche +0,6Pt à 2,717%, les 'Bonos' espagnols +0,4Pt à 3,236% et les BTP italiens restent figés à 3,565%.
Le 'spread' OAT/Bund se contracte de 0,5Pt à 85,3Pts contre 86 lundi, mais cela pourrait n'être qu'un répit : l'ultime tentative de conciliation de S.Lecornu semble mal engagée alors qu'Edouard Philippe et Gabriel Attal lâchent le chef de l'état qui 'prendra ses responsabilités' : une dissolution risque 'd'accentuer les pressions haussières sur les taux français, sur l'euro(-0,5% ce mardi) et des spreads périphériques'.
Le Chancelier Merz, sans citer la France -bien sûr- évoque des pays dépensiers, par opposition aux pays 'économes' (l'Allemagne -bien sûr- et les Pays Bas) qui mettent à mal la croissance européennes.
Au chapitre des statistiques du jour, si la balance commerciale des Etats-Unis ne paraître pas cet après-midi en raison du 'shutdown', les opérateurs ont pris connaissance de celle de la France.
Le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,53 milliards d'euros en août, après 5,74 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.
Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'un tassement de 0,4% des importations françaises, à un peu plus de 57,3 MdsE, alors que les exportations sont restées pratiquement inchangées (-0,1%) à 51,8 MdsE.
Les commandes à l'industrie allemande continuent de reculer en août : de -2,9%... ce qui confirme que le PIB germanique doit être négatif.
