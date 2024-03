Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : légère dégradation pour finir une semaine sans relief information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 18:35









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires font preuve d'irrégularité en cette veille de long week-end pascal et à la veille d'une statistique américaine majeure concernant l'inflation : l'indice PCE des Etats-Unis pourrait apaiser ou renforcer les inquiétudes sur le réveil de l'inflation, il faudra attendre lundi pour analyser les réactions de Wall Street (qui sera fermé demain).

Les T-Bonds qui s'inscrivaient en repli ce jeudi matin se stabilisent vers 4,198% (stabilité parfaite sur la semaine), de même que les Bunds (+1Pt à 2,302%) et nos OAT se tendent de +2,5Pts à 2,812%; la lourdeur l'emporte nettement sur les BTP italiens qui se dégradent de +7Pts vers 3,683%.



La journée a été marquée par la publication dernière estimation de la croissance du PIB américain au 4ème trimestre: il est révisé de +0,2% à la hausse et ressort à 3,4% en rythme annualisé, selon une troisième estimation du Département du Commerce.



Cette révision reflète principalement celles à la hausse des dépenses de consommation et de l'investissement fixe non résidentiel, qui ont été en partie contrebalancées par une révision à la baisse de l'investissement dans les stocks privés.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est finalement améliorée en mars, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce jeudi.



L'indice de confiance calculé sur la base de cette enquête réalisée auprès des ménages est remonté à 79,4, au lieu de 76,5 annoncé en version préliminaire, après 76,9 au mois de février.



C'est la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle qui a particulièrement progressé, à 82,5 contre 79,4 en février, tandis que le sous-indice mesurant leurs attentes s'est redressé à 77,4, après 75,2 le mois dernier.



Ces résultats montrent surtout une dégradation des anticipations d'inflation des consommateurs à un horizon d'un an, désormais estimée à 2,9% au lieu de 3% le mois passé.

Le Département du Travail annonce 210.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine dernière, un chiffre en repli de 2.000 par rapport à celui révisé de la semaine précédente (212.000 au lieu de 210.000).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 211.000, soit une baisse de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, la semaine s'achève dans le rouge sur les Gilts britanniques qui se tendent de +5Pts vers 3,98% mais la semaine écoulée se solde par un quasi statu quo (+1Pt seulement).









