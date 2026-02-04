 Aller au contenu principal
Taux : la nervosité s'accroît à Wall Street, les T-Bonds n'en profitent pas
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 17:57

Nouvelle séance marquée par une relative accalmie sur le front des taux avec des écarts millimétriques de part et d'autre de l'Atlantique, alors que la nervosité s'empare du Nasdaq qui chute de 1,3% pour la deuxième séance consécutive, le "VIX" notamment fait un bond de 9% vers 19,60, ce qui n'est pas bon signe.

Mais toujours pas de "risk-off" : une dominante de lourdeur persiste sur les T-Bonds tandis qu'une légère embellie s'est amorcée au Japon, d'ampleur modeste sur le "10 ans" et le "30 ans" avec -1Pt de base, le "40 ans" se dégrade de 2Pts vers 3,95%.

La séance a été animée outre-Atlantique par deux statistiques "cousines" concernant l'activité anticipée au cours des prochains trimestres : deux chiffres qui ne révolutionnent pas les anticipations de Wall Street.

Le PMI Composite qui préfigure l'activité du secteur privé des Etats-Unis a accéléré modérément en janvier, à 53, contre 52,7 au mois de décembre 2025.
L'indice "ISM" (Institute of Supply Management) des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier (qui mesure l'activité future du secteur tertiaire) est ressorti à 53,8 en janvier, contre un consensus de 53,5... se maintient donc à l'équilibre après un score identique de 53,8 en décembre.

Peu de réaction sur les T-Bonds : 0,7Pt sur le "10 ans" à 4,28% (après 4,292% à la mi-journée), 1Pt sur le "30 ans" à 4,916%... mais légère détente sur le "2 ans" à 3,567% (-0,5Pt de base).

La tendance de fond baissière continue de prédominer en Europe : le Bund par exemple se dégrade de 0,2Pt à 2,848%, ainsi que nos OAT de 1,6Pt vers 3,451%.

Notons que le "spread" OAT/Bund reste stable entre 55 et 60Pts depuis 1 semaine, sachant que 55Pts correspond à une valeur "moyenne" au cours de la période 2012/2024.

Les BTP italiens finissent quasi stables à 4,4800%, ainsi que les "Bonos" à 2,233%.

Pour observer un peu de volatilité, il faut se tourner vers les "Gilts" britanniques qui se dégradent de 3Pts à 4,549% et remontent vers la "zone d'inconfort" pour la Bank of England.

