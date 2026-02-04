Taux : la nervosité s'accroît à Wall Street, les T-Bonds n'en profitent pas
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 17:57
Mais toujours pas de "risk-off" : une dominante de lourdeur persiste sur les T-Bonds tandis qu'une légère embellie s'est amorcée au Japon, d'ampleur modeste sur le "10 ans" et le "30 ans" avec -1Pt de base, le "40 ans" se dégrade de 2Pts vers 3,95%.
La séance a été animée outre-Atlantique par deux statistiques "cousines" concernant l'activité anticipée au cours des prochains trimestres : deux chiffres qui ne révolutionnent pas les anticipations de Wall Street.
Le PMI Composite qui préfigure l'activité du secteur privé des Etats-Unis a accéléré modérément en janvier, à 53, contre 52,7 au mois de décembre 2025.
L'indice "ISM" (Institute of Supply Management) des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier (qui mesure l'activité future du secteur tertiaire) est ressorti à 53,8 en janvier, contre un consensus de 53,5... se maintient donc à l'équilibre après un score identique de 53,8 en décembre.
Peu de réaction sur les T-Bonds : 0,7Pt sur le "10 ans" à 4,28% (après 4,292% à la mi-journée), 1Pt sur le "30 ans" à 4,916%... mais légère détente sur le "2 ans" à 3,567% (-0,5Pt de base).
La tendance de fond baissière continue de prédominer en Europe : le Bund par exemple se dégrade de 0,2Pt à 2,848%, ainsi que nos OAT de 1,6Pt vers 3,451%.
Notons que le "spread" OAT/Bund reste stable entre 55 et 60Pts depuis 1 semaine, sachant que 55Pts correspond à une valeur "moyenne" au cours de la période 2012/2024.
Les BTP italiens finissent quasi stables à 4,4800%, ainsi que les "Bonos" à 2,233%.
Pour observer un peu de volatilité, il faut se tourner vers les "Gilts" britanniques qui se dégradent de 3Pts à 4,549% et remontent vers la "zone d'inconfort" pour la Bank of England.
A lire aussi
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, les gains enregistrés dans le secteur chimique ayant compensé les pertes des groupes de matériaux de construction, tandis que les difficultés du secteur technologique se sont poursuivies. ... Lire la suite
-
par Michael Martina et Simon Lewis et Jarrett Renshaw Le vice-président américain JD Vance a présenté mercredi un projet visant à créer un bloc commercial dédié aux minerais critiques qui fixerait des prix planchers coordonnés, Washington intensifiant ses efforts ... Lire la suite
-
La vague de froid extrême, accompagnée de fortes chutes de neige, qui a enveloppé une grande partie des Etats-Unis depuis mi-janvier, a pesé sur les ventes de véhicules et ajouté au ralentissement engagé dès 2025, ont indiqué des constructeurs et des experts. "Les ... Lire la suite
-
L'Ukraine ne remboursera ce prêt qu'une fois des réparations payées par la Russie. Vers une hausse d'achat des armes d'origine britannique pour l'Ukraine ? L'Union européenne a en tout cas ouvert ce mercredi 4 février la voie à cette possibilité, dans le cadre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer