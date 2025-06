Taux: la géopolitique ignorée ? Pas le risque inflationniste information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 19:05









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ne sont clairement pas perçus comme un refuge pertinent face à l'attaque israélienne sur l'Iran, laquelle instaure en regard du droit international un 'état de guerre' entre les 2 pays (c'est la version que Téhéran défend).



La résurgence des tensions géopolitiques fait redouter aux investisseurs le scénario d'une surenchère militaire au Moyen-Orient, qui pourrait faire durablement flamber les prix pétroliers (le 'WTI' a flambé de +12% cette nuit, le 'Brent' de +13% vers 78$), ce qui pourrait -en cas de persistance- conduire à la résurgence de pressions inflationniste.



Les 'chiffres du jour' ont contribué à consolider la remontée des rendements car la confiance des manages US a nettement rebondi.



Le rendement des T-Bonds à '10 ans' se redresse de +8Pts à 4,436%, le '30 ans' se tend de +7,6Pts à 4,92%, le '2 ans' affiche +7Pts à 3,973%.



La surprise de ce vendredi provient donc de l'ampleur du rebond de la confiance du consommateur américain (enquête mensuelle de l'Université du Michigan) qui s'est améliorée à 60,5 ce mois-ci, après 52,2 en mai, bien plus fortement plus que les 53 prévus en juin.



Si la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est améliorée, passant à 63,7 contre 58,9 le mois dernier, c'est surtout celle mesurant leurs anticipations qui s'est le plus améliorée, avec un gain de 47,9 à 58,4.

Les résultats de l'enquête montrent aussi une dégradation de leurs anticipations d'inflation à l'horizon d'un an, à 5,1% en juin à comparer avec un pic de 6,6% en mai.



Les chiffres du jour en Europe ne sont en revanche pas bons : la production industrielle corrigée des variations saisonnières a rechuté de 2,4% dans la zone euro et de 1,8% dans l'UE en avril, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne (ce qui efface le rebond du mois de mars).



Dans la zone euro, elle a diminué de 0,7% pour les biens intermédiaires, de 1,6% pour l'énergie, de 1,1% pour les biens d'équipement, de 0,2% pour les biens de consommation durables et de 3% pour les biens de consommation non durables.

Par rapport à avril 2024, elle a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE en avril dernier... c'est à dire bien moins vite que l'inflation.

En Allemagne, la hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été confirmée à 2,1% en mai, en variation annuelle, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.

En Espagne, la hausse des prix à la consommation a ralenti en mai, mais de façon un peu moins prononcée que prévu, montrent des chiffres officiels définitifs publiés vendredi.



Ainsi, en données harmonisées aux normes européennes (IPCH), l'inflation a augmenté de 2% sur un an le mois dernier, contre 2,2% en avril, un rythme toutefois plus marqué que la hausse de 1,9% annoncée en données préliminaires.



En Europe, les Bunds se tendent également de +6,8Pts vers 2,544%, nos OAT de +7,1Pts à 3,2560%, les BTP italiens de +6,3 vers 3,485%.

Outre-Manche, les 'Gilts' se retendent de +8Pts vers 4,5600%.



Les investisseurs n'ignorent pas totalement la situation au Proche Orient et privilégient l'or plutôt que les bons du Trésor : l'once progresse de +2% vers 3440 dollars l'once pour revenir non loin de ses récents sommets.





