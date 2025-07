Taux : l'embellie matinal s'évanouit en Europe (sans les US) information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - Journée de transition sur l'obligataire où les volumes se sont fortement contractés en l'absence des intervenants américains en congé aujourd'hui pour cause de fête nationale aux Etats-Unis.



On attendra jusqu'à lundi de connaître la réaction des T-Bonds au feu vert donné hier par la Chambre des représentants au projet de budget voulu par Donald Trump : le 'Big Beautiful Bill'... qui risque de creuser fortement le déficit US.

L'annonce a été faite jeudi après la clôture de Wall Street.



Désormais dégagé sur le front intérieur, Trump a laissé entendre qu'un nouveau train de 'tarifs réciproques' pourrait être annoncé dans les prochains jours, avec une entrée en vigueur potentielle dès le 1er août.



Il pourrait même dévoiler aujourd'hui -c'est un moment symbolique- quel taux de droits de douane il compte imposer -ou infliger- aux pays européens.



L'agenda macroéconomique du jour -cantonné à l'Europe- s'annonçait relativement maigre avec la fermeture des marchés américains.



Les investisseurs européens ont toutefois pris connaissance de quelques statistiques.

Ainsi, entre avril et mai, la production a baissé de nouveau dans l'industrie manufacturière en France (-1% après -0,7% en avril) et plus modérément dans l'ensemble de l'industrie (-0,5% après -1,4%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



En Allemagne, après une hausse de 1,6% en avril (révisée après +0,6% en estimation initiale), les commandes à l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 1,4% en mai par rapport au mois précédent, selon les données en volume et CVS-CJO de Destatis.



Les investisseurs semblent s'être fait à l'idée que la BCE ne bougera plus cette année et le rendement du Bund allemand à dix ans se détend à la marge de -1,2Pt à 2,5700% (soit -3Pts hebdo), tandis que l'OAT française stagne vers 3,2760% (contre 3,25% ce matin).

Même absence de tendance outre-Manche avec des 'Gilts' à 4,5500% (soit +5Pts en hebdo).





