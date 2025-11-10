Taux : embellie sur les OAT, ou plutôt lourdeur des Bunds et T-Bonds US
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 18:44
L'OAT n'est pas la seule à connaitre une embellie puisque le BTP italien efface -3Pts vers 3,407%... tandis que les 'bonos' espagnols ne varient que de -0,8Pts de base.
Stagnation complète sur les 'Gilts' britanniques qui échappent pour une fois à la lourdeur des T-Bonds US.
Outre Atlantique, outre l'absence de données chiffrées, les derniers développements politiques semblent indifférer les marchés de taux US : le '10 ans' se retend de +2Pts vers 4,113%, le '30 ans' prend 0,8Pt vers 4,0780%.
Pourtant, le 'shutdown' semble toucher à sa fin outre-Atlantique, après plus de 40 jours (41 désormais) de paralysie budgétaire: Trump a déclaré que 'nous touchons à la fin du blocage par les démocrates'.
En effet, un tout petit groupe de huit sénateurs démocrates aurait accepté d'unir leurs voix à celles des républicains sur un texte censé permettre de mettre fin au blocage de l'Etat fédéral.
Les Républicains n'ont en effet besoin que du vote de sept sénateurs de l'opposition afin de faire valider leur loi d'affectation budgétaire, qui bloquait jusqu'ici les demandes des démocrates visant à rétablir des crédits en faveur de la couverture santé à destination des plus démunis.
D'après les calculs des analystes, le coût d'un 'shutdown' en termes de croissance se situe autour de 0,2 point de pourcentage en trimestre sur trimestre annualisé par semaine.
Celui en cours pourrait donc déjà pénaliser la croissance du 4e trimestre de plus d'un point (6 fois -0,2% = -1,2Pt).
Les investisseurs commencent par ailleurs à déplorer l'absence de publications d'indicateurs économiques, là encore due à la fermeture des administrations fédérales, qui les empêche de se rassurer sur la vigueur de la croissance aux Etats-Unis.
Sans mouvement notable sur les T-Bonds, l'or gagne 2%, à 4.090 USD l'once, le bitcoin revient à seulement +0,5% vers 105.180$.
Valeurs associées
|105 865,0631 USD
|CryptoCompare
|+4,47%
A lire aussi
-
Le responsable du programme Model Y de Tesla annonce son départ en même temps que le responsable du Cybertruck
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Le directeur du programme du modèle Y le plus vendu de Tesla TSLA.O , Emmanuel Lamacchia, ... Lire la suite
-
Pas de drapeaux ni de caméras, mais une visite néanmoins historique: Donald Trump a reçu lundi Ahmad al-Chareh, une première pour un chef d'Etat syrien et une consécration pour l'ancien jihadiste. Le président syrien est arrivé à 11h37 locale (16h37 GMT), a annoncé ... Lire la suite
-
Le médiateur américain Jared Kushner s'est entretenu lundi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à propos de la deuxième phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, à l'heure où Washington cherche à s'assurer ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, les signes de progrès vers la fin du "shutdown" aux Etats-Unis ayant rassuré les investisseurs après une série de séances difficiles la semaine dernière en raison de la méfiance suscitée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer