Taux : embellie sur Bonos et BTP, OAT inchangées, T-Bonds lourds
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:16
Les T-Bonds US ont décidément bien du mal à confirmer les (rares) tentatives de rebond qui se se présentent et le "10 ans" se dégrade de 1,5Pt vers 4,153%, le "30 ans" reste "flat" vers 4,7900%, le "2 ans" est malmené avec 3,6Pts vers 3,5500%.
Il faut dire que le marché du travail reste plus que résilient au vu des derniers chiffres du Département du Travail des Etats-Unis : les inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 5 janvier reculent de '9000 à 198 000, un score nettement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 205 000, en contraction de 6.500 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 884 000 lors de la semaine au 29 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 19.000, toujours par rapport à la semaine précédente.
Tous les voyants du marché du travail semblent "au vert", et c'est corroboré par une hausse de l'activité manufacturière si l'on en croit l'indice de la Fed de Philadelphie.
Il a fait nettement mieux que prévu au mois de janvier avec un renversement de situation spectaculaire, de -8,8 à 12,6 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration autour de -2 points.
A 12,6 points, cet indicateur est à son plus haut niveau depuis le mois de septembre, avant le plus long shutdown de l'histoire américaine qui a touché le pays pendant 43 jours.
Tous ces chiffres ne vont pas dans le sens d'une reprise imminente des assouplissements monétaires de la FED.
Notons que Trump dit renoncer à vouloir "licencier" Jerome Powell... un petit signe d'apaisement sans impact sur les T-Bonds.
Il y a avait également des chiffres en Europe : la production industrielle a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, après des augmentations aussi de 0,7% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE en octobre.
Par rapport à novembre 2024, la production industrielle de la zone euro a augmenté de 2,5% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE en novembre dernier, après des progressions en rythme annuel de 1,7% dans les deux cas en octobre.
No OAT restent quasi stables vers 3,495%, les Bunds également à 2,822% mais plus au Sud, les Bonos et les BTP italiens se détendent de -1Pt respectivement à 3,214% et 3,4110%.
Les "Gilts" resteront "lanterne rouge" ce jeudi avec 5Pts à 4,3850%.
A lire aussi
-
Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après le bénéfice trimestriel record publié par TSMC qui a déclenché un rallye dans le segment des semi-conducteurs, tandis que le marché analyse les comptes financiers de Morgan Stanley et de Goldman Sachs, dernières ... Lire la suite
-
Nouvelle suspension de Grok en Asie, pression maintenue en Europe: la plateforme X d'Elon Musk peine à éteindre le tollé mondial suscité par son outil d'intelligence artificielle, qu'il dit avoir bridé pour l'"empêcher" de générer des images truquées dénudant des ... Lire la suite
-
Thierry Mariani, candidat du Rassemblement national (RN) aux municipales à Paris, veut armer les policiers municipaux de la capitale et doubler leurs effectifs pour créer notamment des brigades "anti-squats et anti-campements clandestins", a-t-il annoncé jeudi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer