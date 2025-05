Taux: embellie en Europe (OAT/ BTP) en l'absence de W-Street information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 19:00









(CercleFinance.com) -C'est une journée 'off' à Wall Street, pas de cotations sur les T-Bonds (sauf sur les plateformes électroniques) et faute de possibilité d'arbitrage, les traders obligataires ont branché le 'pilote automatique.



Pas de 'stats' à l'agenda et la seule animation est venu de Trump qui effectue une nouvelle volte-face : il rejoue la séquence 'sanctions puis report du délai d'application'.

La menace brandie par Donald Trump d'imposer à l'UE des droits de douane de 50%, à partir du 1er juin se transforme en un report des droits de douane à début juillet.

Ursula Von der Leyen confirme qu'il va falloir négocier jusqu'au 9 juillet.



'L'expérience des derniers mois suggère qu'un accord sera finalement conclu et que les tarifs de 10% sur les importations américaines en provenance de l'UE annoncés début avril resteront en place pour la plupart des produits', selon Commerzbank.



Les marchés obligataires ont expédié les affaires courantes et sans 'market mover' particulier, nos OAT se détendent de -3Pts vers 3,2380% et les Bunds de seulement -0,8Pt vers 2,5670%, soit juste 68Pts de 'spread', le meilleur score depuis mars.

Le '10 ans' italien (BTP) efface -3,6Pts vers 3,5710%... et enfin pas de cotations à Londres sur les 'Gilts', en congé également ce 26 mai.



Aux Etats Unis, en transactions électroniques, le rendement du '10 ans' est remonté à plus de 4,55% ce matin avant de se tasser vers 4,51%.

Le '2 ans' a repassé la barre des 4,00%, le '30 ans' celle des 5,05% avant de revenir à 5,0350%.

Aux Etats-Unis, sont attendus dans les prochains jours l'indice de confiance du Conference Board, une estimation du PIB, puis les revenus et dépenses des ménages (accompagnés de l'indice des prix PCE surveillé de près par la Fed).





