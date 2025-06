Taux: détente en Europe, dégradation au Japon de 10 à 30 ans information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 19:34









(CercleFinance.com) - Pas de chiffres à se mettre sous la dent ce mardi et l'attentisme aurait pu s'imposer à la veille du 'CPI' (indices des prix)... mais une nette détente des taux s'est amorcée à Wall Street ce matin, avant que les écarts se réduisent sensiblement dans l'après-midi, les indices US restant 'risk-on' (ce qui fait de l'ombre aux 'Treasuries').



Le '10 ans' se détend légèrement, de -1,3Pts vers 4,47%, le '30 ans' de -2,2Pts (4,943%), le '2 ans' qui était repassé sous les '4%' (3.985%) affiche -3,5Pts à 4,007%.



Les opérateurs sont peut être inquiets du grand écart -historique et absurde- entre les +140.000 jobs du 'NFP' et les 696.000 pertes d'emplois recensées par le Household Survey (deuxième pire total depuis avril 2020), et son enquête mensuelle trahit également 625.000 abandons de recherche d'emploi.



Précisons que le Household Survey ne comptabilise que les personnes 'en activité', avec 1 ou plusieurs emplois alors que le NFP additionne tous les emplois créés, sans dédupliquer (une 3 personne qui cumule 3 emplois = 3 emplois).

Côté Europe, le Bund 2035 efface -4,2Pts à 2,528%, nos OAT -3,8Pt à 3,203%, les BTP italiens -3,5Pts à 3.456%.

La BCE a indiqué jeudi dernier qu'une 'pause' dans le cycle de détente des taux était envisagée, sinon souhaitable avec une inflation stabilisée vers 2% et une politique monétaire redevenue neutre à 'accommodante'.

Outre-Manche, les 'Gilts' en terminent sur un statu quo, vers 4,545%.



Au Japon, la situation demeure tendue avec un '10 ans' qui se retend de +1,4Pts vers 1,4800%, le '30 ans' grimpe de +3,5% vers 2,910% (contre 3,200% le 21/05), le '40 ans' affiche +2Pts vers 3,0840%.

Certes, le '40 ans' s'est bien détendu depuis son 'pic' des 3,7% du 21 mai, la situation semble figée depuis le 1er juin... mais cela fait +5Pts depuis le 6 juin en matinée.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.