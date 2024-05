Taux: BFT recommande de se positionner sur l'obligataire de court terme

(AOF) - "En prévision de la baisse hautement probable des taux directeurs en zone euro, les investisseurs doivent optimiser sans attendre leur stratégie obligataire de court terme", affirme Olivier Robert, directeur de la gestion taux chez BFT IM. "Les marchés obligataires connaissent actuellement un environnement porteur soutenu par l’amélioration de la conjoncture en Europe et la baisse de l’inflation conjuguées aux résultats globalement corrects des entreprises", souligne le gérant.

"Sur les maturités les plus court terme, l'offre est plus faible et la demande reste forte : ces obligations bénéficient donc d'un environnement privilégié", ajoute-t-il. De plus, elles permettent de bénéficier d'un taux de portage élevé qui constitue "un moteur de performance si les taux varient peu mais qui protègent également l'investisseur en cas de hausse de taux ou d'écartement des spreads".

"Dans une situation de courbe inversée, et d'anticipation de désinversion de courbe à terme, se positionner sur la partie courte de la courbe est la meilleure façon de profiter du potentiel offert par de futures baisses de taux", conclut le gérant, soulignant que c'est "à condition pour les investisseurs de ne pas prendre le risque d'investir trop tard".