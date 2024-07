Tassement du marché automobile en France

(AOF) - Le marché automobile hexagonal a fait état d'une légère hausse au premier semestre, soutenue par les modèles hybrides, selon les données publiées ce lundi 1er juillet par la Plateforme automobile et le cabinet AAAData. Fort de 914890 immatriculations, le marché des voitures particulières neuves s'affiche en croissance de 2,82% en données brutes par rapport au premier semestre 2023. Les modèles hybrides et électriques ont enregistré une progression respective de 25% et 15% de ventes. Mais les prévisions du marché pour le second semestre s'annoncent plus moroses.

Après le mois de mai, le mois de juin affiche une deuxième baisse consécutive, avec -4,79% et 181000 véhicules vendus aux particuliers.

"Les ventes d'automobiles ne retrouvent pas leurs valeurs d'avant-Covid et " la courbe est en train de se tasser, depuis le mois d'avril, on perd la dynamique de marché ", souligne Julien Billon d'AAAData.

Ce tassement du marché est notamment lié à " l'attentisme " des particuliers comme des entreprises, qui voudraient des modèles électriques moins chers et correspondant à leurs usages, dans les catégories compactes notamment.