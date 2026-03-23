Tarsus progresse grâce à l'approbation de la Chine, qui débloque une étape de 15 millions de dollars pour son médicament contre les troubles oculaires

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23 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Tarsus Pharmaceuticals TARS.O augmentent de 3,5 % à 62,25 $

** La société déclare qu'elle recevra un paiement d'étape de 15 millions de dollars, après que son partenaire Grand Pharmaceutical Group ait obtenu l'approbation de la Chine pour son médicament pour les yeux TP-03

** Le médicament, vendu sous le nom de Xdemvy aux États-Unis, est approuvé en Chine pour traiter la blépharite à Demodex, une affection des paupières causée par de minuscules acariens qui provoque des démangeaisons et des irritations

** La société affirme que ce médicament est le premier traitement approuvé pour cette maladie en Chine

** Grand Pharma détient les droits exclusifs pour développer et vendre le médicament en Grande Chine, y compris en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan

** Tarsus affirme que plus de 40 millions de personnes sont touchées dans la région; la société est également éligible pour d'autres étapes réglementaires et commerciales ainsi que pour des redevances futures

** Les actions ont augmenté de 49 % en 2025