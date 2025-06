Tarkett: l'OPR démarre ce mercredi information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - L'AMF indique que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Tarkett, déposée par Crédit Agricole CIB, Portzamparc BNP Paribas, Société Générale et Rothschild & Co Martin Maurel pour le compte de la SAS Tarkett Participation, sera ouverte du 11 au 24 juin inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 6.292.485 actions qu'il ne détient pas au prix unitaire modifié de 17 euros (au lieu de 16 euros par action), soit 9,60% du capital et 5,29% des droits de vote de cette société.



L'offre publique de retrait sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire visant la totalité des actions non apportées à l'offre publique de retrait, moyennant une indemnisation égale au prix de 17 euros par action.





Valeurs associées TARKETT 16,9500 EUR Euronext Paris -0,29%