Target prévoit un nouvel investissement d'un milliard de dollars pour relancer ses ventes en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les ventes numériques du troisième trimestre augmentent de 2,7 %, mais les estimations ne sont pas atteintes

*

Target revoit à la baisse le haut de sa prévision de bénéfice annuel ajusté

*

Elle ajoute 1 milliard de dollars à ses investissements dans la rénovation des magasins et les ventes numériques

*

Les actions sont en baisse d'environ 3 % en pré-ouverture

(Ajoute des commentaires lors de la conférence téléphonique) par Juveria Tabassum et Siddharth Cavale

Target TGT.N a fait état d'une baisse plus importante que prévu de ses ventes comparables mercredi, les consommateurs américains à court d'argent ayant réduit leurs dépenses en vêtements et en décoration d'intérieur tout en recherchant des produits de première nécessité moins chers.

Le distributeur , qui a enregistré cinq trimestres consécutifs de baisse des ventes de magasins comparables, prévoit également d'investir environ 1 milliard de dollars de plus en 2026 dans le cadre d'un redressement avec de nouveaux magasins, des rénovations et une amélioration de ses activités numériques.

En août, Target a nommé son dirigeant de longue date, Michael Fiddelke , au poste de directeur général pour redresser l'entreprise après plusieurs trimestres de faible demande, aggravés par des erreurs d'inventaire et un manque de personnel dans les magasins.

Le mois dernier, Fiddelke, qui prendra ses fonctions au début de l'année prochaine, a supprimé 1 800 postes au sein de l'entreprise afin de réduire les coûts et de rationaliser les opérations.

Les employés des magasins ont été encouragés à passer plus de temps à interagir avec les clients "en mettant l'accent sur l'amabilité" et la société a investi dans la technologie pour accélérer les tâches d'arrière-boutique telles que le déchargement et le stockage, a déclaré Michael Fiddelke lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

"Target s'efforce de naviguer dans un environnement instable pour les dépenses de consommation et sa performance au troisième trimestre n'a pas réussi à s'appuyer sur les progrès progressifs du trimestre précédent, soulignant qu'une réelle reprise est encore loin, et que le nouveau directeur général Michael Fiddelke aura une tâche difficile à accomplir", a déclaré Sky Canaves, analyste d'Emarketer.

LE RALENTISSEMENT DES VENTES SE POURSUIT

La fermeture prolongée du gouvernement américain , qui a retardé le versement des salaires fédéraux et des bons d'alimentation , ainsi que l'inflation toujours élevée et les inquiétudes concernant les tarifs douaniers, ont forcé les consommateurs à se replier sur eux-mêmes.

Le total des ventes comparables - provenant des canaux en ligne et des magasins ouverts depuis au moins 13 mois - a chuté de 2,7 % au troisième trimestre, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 2,08 %, selon les données compilées par LSEG. Les actions de la société ont baissé d'environ 3 % en pré-ouverture.

Les chaînes de magasins de bricolage Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N ont également revu à la baisse leurs prévisions annuelles cette semaine, en raison d'un marché de l'immobilier encore morose et d'une baisse des dépenses liées aux projets de rénovation. En revanche, le distributeur de vêtements à prix cassés TJX TJX.N a relevé son objectif de bénéfice annuel.

Les ventes dans la catégorie des articles ménagers ont chuté de 3,7 % chez Target, tandis que les ventes numériques comparables ont augmenté de 2,4 %. Les ventes numériques, un point positif au cours des deux derniers trimestres, ont manqué les attentes pour une croissance de 3,18%, selon Visible Alpha.

Les actions de Target ont perdu plus d'un tiers de leur valeur cette année, pénalisées par des ventes comparables négatives et des pertes de parts de marché au profit du grand rival Walmart WMT.N , qui a canalisé ses investissements dans la technologie pour accélérer les livraisons de produits d'épicerie et de ménage.

MISER SUR DES PRIX PLUS BAS

Malgré la baisse des ventes, l'entreprise a réaffirmé mercredi ses prévisions de baisse des ventes à un chiffre pour le quatrième trimestre.

Le distributeur basé à Minneapolis a réduit les prix de 3 000 articles de tous les jours , y compris les produits alimentaires et ménagers de base, et a lancé un kit de repas de Thanksgiving moins cher pour attirer les acheteurs soucieux de leur budget.

Les consommateurs cherchent à célébrer les fêtes sans trop dépenser et se concentrent sur les prix abordables et la valeur, alors que les tarifs douaniers et la faiblesse du marché de l'emploi pèsent sur le sentiment, a déclaré le directeur commercial de Target, Rick Gomez.

Target a réduit d'un dollar la limite supérieure de ses prévisions de bénéfices annuels, qui se situent désormais dans une fourchette de 7 à 8 dollars par action, à l'exclusion des indemnités de licenciement et d'autres éléments exceptionnels.

Les pressions économiques croissantes ont alimenté de nombreuses prévisions , signalant une saison des achats de Noël en demi-teinte cette année. La fermeture record du gouvernement américain a également déstabilisé les consommateurs à quelques jours du début de la période cruciale des achats.

Target a gagné 1,78 $ par action au cours du troisième trimestre qui s'est terminé le 1er novembre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,72 $. Les bénéfices ont été dopés par une croissance à deux chiffres des ventes de l'activité publicitaire Roundel, qui génère des marges plus élevées.

Le chiffre d'affaires total a baissé de 1,6 % pour atteindre 25,27 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations.

Le géant du commerce de détail Walmart doit publier ses résultats trimestriels jeudi.