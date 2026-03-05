Target prévoit d'ouvrir plus de 30 nouveaux magasins en 2026
Le cap des 2000 magasins bientôt franchi
Dans un communiqué, le groupe de Minneapolis indique qu'il compte inaugurer, d'ici à la fin du mois, son 2000e supermarché, un point de vente situé à Fuquay-Varina, non loin de Raleigh (Caroline du Nord) qui fera la part belle à l'alimentaire et aux boissons avec un rayon 30% plus important que celui de ses autres magasins.
D'après l'enseigne, ce nouveau concept a été validé par 92% des clients qui ont pu le tester jusqu'ici.
Six autres magasins devraient également ouvrir en mars, à Bakersfield et Delano (Californie), Springfield (Missouri), Jersey City et West Orange (New Jersey) et Dallas (Texas).
Parallèlement à l'ouverture de nouveaux points de vente, Target explique qu'il entend rénover et moderniser de nombreux magasins en les dotant notamment de technologies permettant de faciliter l'expérience-client.
Le groupe n'a pas chiffré le coût de l'ouverture des nouvelles boutiques, mais il indique prévoir des investissements de cinq milliards de dollars au total en 2026.
Confronté à la concurrence des géants Walmart et Amazon, Target vient d'enchaîner deux exercices consécutifs de contraction de ses ventes après le boom de l'activité qui avait caractérisé la période post-Covid.
Des initiatives qui devraient finir par payer, selon les analystes
Son nouveau directeur général, Michael Fiddelke, a cependant établi une nouvelle feuille de route stratégique visant à renouer avec la croissance en investissant fortement dans les magasins, un effort qui doit se traduire par l'ouverture de plus de 300 nouvelles enseignes d'ici à 2035.
En portant le titre en hausse de près de 7% mardi, les investisseurs avaient salué les bonnes performances trimestrielles dévoilées par la société, qui semblent confirmer le redressement amorcé par le groupe.
Signe de l'optimisme du marché, les analystes de Bernstein ont relevé hier leur opinion sur le titre à "performance en ligne avec le marché", avec un objectif de cours porté de 91 à 116 dollars, saluant les efforts entrepris en vue de relancer les ventes.
En fin de matinée, l'action Target cédait 1,2% à comparer avec un repli de 0,5% pour l'indice S&P 500.
