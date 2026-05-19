Target nomme un ancien cadre de Walmart au poste de directeur de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la stratégie de redressement menée par son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Target TGT.N a nommé mardi Jeff England, ancien cadre de Walmart, au poste de directeur de la chaîne d'approvisionnement, alors que le directeur général Michael Fiddelke renforce l'équipe de direction du distributeur dans le cadre de ses efforts pour améliorer l'efficacité et relancer la croissance des ventes.

M. Fiddelke , qui a prisla tête de Target en février, s'est engagé à redresser la situation de l'entreprise après plusieurs trimestres de ventes décevantes. La société avait annoncé un plan d'environ 6 milliards de dollars visant à améliorer la gestion des stocks, l'expérience en magasin et les délais de livraison.

M. England succédera à Gretchen McCarthy, une figure de longue date de l'entreprise, et rejoindra Target à la fin du mois en provenance du fournisseur de matériaux de construction QXO QXO.N , où il occupe actuellement le poste de directeur de la chaîne d'approvisionnement. Il a travaillé chez Walmart entre 2004 et 2022, où il a occupé plusieurs fonctions, notamment celle de vice-président senior chargé de la chaîne d'approvisionnement.

Sa nomination fait suite à celles de Cara Sylvester au poste de directrice du merchandising et de Lisa Roath au poste de directrice des opérations sous la direction de M. Fiddelke depuis février.

M. Fiddelke a déclaré aux investisseurs en mars que l'entreprise voyait « une opportunité d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement », alors qu'elle cherchait à améliorer ses niveaux de stock et à développer la livraison le jour même depuis ses quelque 2 000 magasins aux États-Unis.

Le 29 avril, Target a ouvert son premier « centre de réception », ou entrepôt en amont, à Houston afin de stocker les marchandises provenant de fournisseurs de tout le pays. L'objectif est de garantir le maintien des niveaux de stock tout en évitant la surpopulation des magasins et des centres de distribution.

L'entreprise s'efforce également d'investir davantage dans le personnel de ses magasins, en réduisant certains postes au siège. Elle a également baissé les prix d'environ 3 000 produits plus tôt cette année.

Target publie ses résultats trimestriels mercredi, au cours d'une semaine chargée en résultats pour le secteur de la distribution, alors que les investisseurs attendent des commentaires sur le climat des dépenses de consommation dans un contexte de forte inflation et de volatilité de la chaîne d'approvisionnement due à la guerre en Iran .