Target: Michael Fiddelke deviendra CEO en février 2026 information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 13:15









(Zonebourse.com) - Target annonce que son conseil d'administration a élu à l'unanimité Michael Fiddelke, actuellement COO (directeur opérationnel), pour succéder à Brian Cornell en tant que futur CEO (directeur général) et devenir membre de son conseil d'administration.



Les deux dirigeants travailleront ensemble tout au long de la période de transition, et le 1er février 2026, Michael Fiddelke deviendra CEO et rejoindra le conseil d'administration, tandis que Brian Cornell en restera le président exécutif.



Michael Fiddelke travaille depuis 20 ans au sein du groupe de distribution alimentaire à bas prix, et y a exercé des fonctions dirigeantes dans divers domaines. Son successeur au poste de COO sera désigné ultérieurement.





