Target: Michael Fiddelke deviendra CEO en février 2026
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 13:15
Les deux dirigeants travailleront ensemble tout au long de la période de transition, et le 1er février 2026, Michael Fiddelke deviendra CEO et rejoindra le conseil d'administration, tandis que Brian Cornell en restera le président exécutif.
Michael Fiddelke travaille depuis 20 ans au sein du groupe de distribution alimentaire à bas prix, et y a exercé des fonctions dirigeantes dans divers domaines. Son successeur au poste de COO sera désigné ultérieurement.
Valeurs associées
|105,380 USD
|NYSE
|+0,40%
A lire aussi
-
Editeur atypique dans le jeu vidéo, Kepler Interactive signe deux des plus gros succès de l'année avec "Clair Obscur: Expedition 33" et "Rematch", confortant sa position de financeur de productions indépendantes au budget resserré. Quatre millions d'exemplaires ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le rouge mercredi tandis que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les marchés attendent ... Lire la suite
-
Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé mercredi avoir enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, affecté par une baisse persistante des dépenses intérieures alors que son incursion dans l'intelligence artificielle s'accélère. Opérateur ... Lire la suite
-
Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a annoncé mercredi dans un communiqué une lourde perte au quatrième trimestre de son exercice décalé, causée notamment par la mise en oeuvre de son plan de restructuration annoncé en février. Ce plan d'entreprise ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer