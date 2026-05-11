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Target Hospitality en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Les actions de la société d'hébergement pour le personnel Target Hospitality TH.O ont progressé de 10,2% à 16,90 $ avant l'ouverture du marché ** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 , les portant de 320 à 330 millions de dollars à une fourchette comprise entre 370 et 380 millions de dollars ** Le directeur général Brad Archersoulignel'obtention de contrats importants et indique que Target a décroché “plus de 2 milliards de dollars de contrats pluriannuels… ce qui améliore considérablement la visibilité sur le chiffre d'affaires”

** La société annonce également un nouveau contrat pluriannuel qui devrait générer plus de 750 millions de dollars de chiffre d'affaires et soutenir le développement d'une infrastructure d'IA verticalement intégrée

** Elle annonce toutefois un chiffre d'affaires de 72,8 millions de dollars au premier trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 73,2 millions de dollars - données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action TH affichait une hausse de 91,3% depuis le début de l'année

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