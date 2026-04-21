Target Hospitality chute alors que le bailleur de fonds en capital-investissement s'apprête à réduire sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 avril - ** Les actions de Target Hospitality TH.O chutent de 10,9 % après la clôture du marché à 14,17 $ suite à l'annonce d'une offre secondaire ** La société basée à Woodlands, au Texas, déclare que les entités contrôlées par la société de capital-investissement TDR Capital vont céder 7 millions d'actions
** Morgan Stanley et Deutsche Bank sont les teneurs de livre conjoints ** TDR Capital détient environ 64,6 millions d'actions sur les 99,6 millions d'actions en circulation de la société, selon le prospectus
** Les actions de TH ont terminé en hausse de 1,9 % à 15,90 $ mardi, augmentant les gains depuis le début de l'année à 98,5 % ** Le 1er avril, l'action a grimpé de 36 % pour clôturer à 12,66 $ après que la société ait annoncé un bail pluriannuel et un accord de services pour construire et fournir des installations et des services d'accueil à un hyperscaler du top 5 sur un campus de centre de données dans le nord du Texas, et a augmenté ses perspectives annuelles
** La note moyenne des 4 analystes couvrant le titre est "strong buy"; PT médian $16.50
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