Target devrait afficher une baisse de son BPA et de son chiffre d'affaires en glissement annuel, sous le poids de la fermeture du gouvernement

18 novembre - ** Les actions de Target Corp TGT.N ont augmenté de 1,3 % lors de la dernière séance avant la publication de ses résultats du troisième trimestre mercredi, avant l'ouverture du marché, les ventes devant chuter dans un contexte d'incertitude économique générale, avec des difficultés supplémentaires dues à la fermeture prolongée du gouvernement américain

** Wall Street prévoit que le distributeur publiera un bénéfice par action ajusté de 1,72 $ au troisième trimestre, en baisse par rapport à 1,85 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 25,32 milliards de dollars, en baisse par rapport à 25,67 milliards de dollars l'année précédente, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le chiffre d'affaires de TGT a atteint ou dépassé les attentes 6 fois, tandis que le BPA a dépassé les attentes 5 fois

** Les ventes à magasins comparables de TGT au 3ème trimestre devraient chuter de 2,08% contre une baisse de 1,9% au 2ème trimestre et une augmentation de 0,3% il y a un an ** Les résultats du troisième trimestre de Target devraient mettre en évidence les difficultés du distributeur dans un contexte d'incertitude économique croissante , et alors que les Américains à court d'argent ont réduit leurs dépenses discrétionnaires pendant la fermeture record du gouvernement, qui a pris fin la semaine dernière après que les travailleurs fédéraux aient été privés de salaire pendant 43 jours.

** L'action s'est échangée pour la dernière fois à 89,57 $ contre un objectif médian de 100 $, selon LSEG, qui indique les évaluations de 40 analystes: 5 "achat fort", 7 "achat", 22 "maintien", 4 "vente", 2 "vente forte"

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de près de 34 %, contre un gain de ~0,6 % pour l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS .