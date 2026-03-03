Target confirme son redressement au 4ème trimestre, le titre dans le duo de tête du S&P 500
Un peu moins d'une heure après l'ouverture, l'action de la chaîne de supermarchés discount progresse de près de 3% à 116,4 dollars, pour revenir à des plus hauts d'exactement un an.
La valeur suit de peu Best Buy, un autre distributeur qui s'est lui spécialisé dans l'électronique grand public et dont le cours de Bourse bondit de plus de 5% dans les premiers échanges à Wall Street.
Dans un communiqué publié en début de matinée, l'enseigne de Minneapolis a déclaré prévoir une amélioration de sa marge bénéficiaire sur son nouvel exercice, qui a débuté fin janvier, après avoir fait mieux que prévu lors de son quatrième trimestre.
Au cours du dernier trimestre, son chiffre d'affaires s'est inscrit en ligne avec ses objectifs, à 30,5 milliards de dollars, soit une baisse de 1,5% sur un an.
Des ventes toujours sous pression, mais le repli s'atténue
A périmètre comparable, le repli de l'activité atteint 2,5%, ce qui marque un léger mieux en comparaison du recul de 2,6% enregistré sur l'ensemble de l'exercice.
"Les résultats du quatrième trimestre de Target révèlent des signaux encourageants", commentent les analystes d'UBS dans une note de réaction.
"Si la demande est restée sous pression avec une baisse des ventes à périmètre constant de 2,5 %, la dynamique s'est redressée au cours des deux derniers mois", fait remarquer le bureau d'études.
"Cela constitue un signal positif pour le début d'année sachant que Target va profiter d'une base de comparaison favorable et du coup de pouce lié aux crédits d'impôts", rappelle UBS.
Au niveau du compte de résultat, le BPA ajusté est ressorti à 2,44 dollars, contre 2,41 dollars un an plus tôt et à comparer avec un consensus qui visait 2,16 dollars.
Des perspectives plutôt rassurantes
Ces performances meilleures que prévu ont permis à Target de communiquer des prévisions rassurantes pour son nouvel exercice fiscal.
Le huitième distributeur américain indique tabler sur une hausse de l'ordre de 20 points de pourcentage au niveau de sa marge opérationnelle sur l'exercice qui a débuté à la fin du mois de janvier, sur la base d'une marge d'exploitation qui s'était établie à 4,6% sur l'exercice 2025/2026 écoulé.
Le marché s'attendait à ce que le groupe table sur une marge stable sur le nouvel exercice.
Target s'est également fixé une prévision de bénéfice par action (BPA) ajusté allant de 7,50 à 8,50 dollars pour son exercice fiscal en cours, contre 7,57 dollars sur l'année fiscale qui s'est clôturée fin janvier.
Au niveau du chiffre d'affaires net, l'enseigne explique qu'elle prévoit d'afficher une croissance de l'ordre de 2% sur le nouvel exercice, dont une "petite" progression à données comparables.
Amazon et Walmart en épouvantails
Au-delà de ces résultats supérieurs aux attentes et de ces prévisions meilleures que prévu, les analystes d'UBS rappellent que la grande question porte sur la capacité du nouveau directeur général, à donner une nouvelle impulsion à la stratégie de Target en conduisant les investissements nécessaires en vue de relancer la croissance face à la concurrence féroce des géants Amazon et Walmart.
"Nous pensons que Target est en mesure de réinvestir dans ses métiers tout en atteignant ses objectifs financiers pour l'exercice 2026/2027", assure le cabinet de recherche, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 130 dollars.
"Le groupe a d'ailleurs affirmé qu'il avait l'intention d'accélérer la croissance de son BPA tout au long de l'exercice", font remarquer de leur côté les équipes de Bernstein.
