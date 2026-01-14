Tapestry, société mère de Coach, chute après que Jefferies a abaissé sa note à "conserver" et réduit son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du fabricant de sacs à main Coach Tapestry TPR.N baissent de ~1% à 131,99 $ en pré-marché

** Jefferies abaisse sa note de "acheter" à "conserver", et réduit son objectif de cours de 142 $ à 138 $.

** La société de courtage s'inquiète d'un ralentissement potentiel de l'attrait des marques et d'une augmentation des remises sur le marché américain auprès des jeunes consommateurs, dans un contexte de marché du travail difficile

** La croissance dépend fortement des sacs à main américains, ce qui la rend vulnérable si les tendances de la mode ralentissent ou si l'activité promotionnelle augmente - Jefferies

** 15 des 22 sociétés de courtage recommandent l'action à l'"achat" ou "surperformer", six à "conserver" et une à la "vente"; l'objectif de cours médian est de 130 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de près de 96 % en 2025