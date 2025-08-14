Tapestry prévoit des recettes annuelles supérieures aux estimations grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 août - Tapestry TPR.N a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations jeudi, misant sur le fait que les clients choisissent ses sacs à main de luxe abordables tels que Coach au milieu de ralentissement général de la vente au détail.
La société prévoit que le chiffre d'affaires fiscal 2026 sera d'environ 7,2 milliards de dollars, contre 7,11 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.
