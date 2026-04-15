Tango Therapeutics progresse après des changements de direction en prévision de la publication de données sur un médicament anticancéreux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Tango Therapeutics TNGX.O augmentent de 3 % à 24,65 $ dans les premiers échanges
** La société a nommé Matthew Gall au poste de directeur financier, en remplacement de Daniella Beckman
** Matthew Gall a précédemment occupé le poste de directeur financier chez Kalaris Therapeutics et iTeos Therapeutics, selon la société.
** La société nomme également Yen-Ching Chua au poste de directeur des opérations de développement pour superviser les opérations cliniques
** Janice Kapty est nommée vice-présidente principale chargée de la stratégie d'entreprise et de la direction des projets, selon la société.
** Les changements de direction interviennent alors que le vopimetostat, un médicament expérimental contre le cancer, progresse vers une lecture de données clés
** La société indique qu'elle prévoit de présenter plus tard cette année les données initiales d'un essai de combinaison avec Revolution Medicines RVMD.O .
** En incluant le mouvement de la séance, l'action a été multipliée par trois depuis le début de l'année
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