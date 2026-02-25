Tandem Diabetes se stabilise après une vente accrue de 265 millions de dollars d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février -

** Les actions de Tandem Diabetes Care TNDM.O se négocient autour de la ligne plate avant le marché après avoir obtenu plus de capitaux que prévu

** Le fabricant de systèmes d'administration d'insuline basé à San Diego, en Californie, a annoncé mercredi matin la fixation du prix () d'une offre privée de 265 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % sur 6 ans

** Le prix de conversion initial de 36,99 $ représente une prime de 37,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 26,90 $

** Les actions de TNDM ont chuté de 4,8 % mardi après que la société a dévoilé lundi en fin de journée une offre de 200 millions de dollars à des fins générales, y compris des acquisitions ou des investissements stratégiques, entre autres utilisations

** La société utilisera 13,5 millions de dollars des recettes pour payer le coût des options d'achat plafonnées; le prix plafond initial a été fixé à 47,08 dollars, soit 75 % de plus que la dernière clôture de l'action ** Jusqu'à mardi, les actions de TNDM ont augmenté de 45% depuis que la société a affiché des ventes au 4ème trimestre et un résultat d'exploitation ajusté supérieurs aux estimations de LSEG

** L'action a progressé de 22% depuis le début de l'année à la dernière clôture, après une chute de 39% en 2025

** La moyenne des notes de 24 analystes est "buy"; PT médian 26$, selon les données de LSEG