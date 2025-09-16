 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Talence Patrival voit le jour
16/09/2025

La fusion entre Talence Gestion et Patrival est effective depuis le 1 er août, annoncent les deux sociétés dans un communiqué publié le 9 septembre. L’opération, annoncée en juillet 2024, donne naissance à Talence Patrival.

Le nouvel ensemble représente plus de 2,3 milliards d’euros d’encours et aligne une équipe de 42 collaborateurs, dont 20 gérants, répartis entre Lille, Paris et Lyon.

L’indépendance capitalistique des deux maisons est préservée : Talence Patrival est majoritairement détenue par ses collaborateurs associés, avec le soutien du groupe Finaris.

La direction générale de Talence Patrival est confiée à Vincent Ténière, également président du groupe Finatis. Nathalie Viel est nommée directrice générale déléguée.

Laurence Marchal

