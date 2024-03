Talence Gestion lance le fonds Empreinte Emploi France

(AOF) - Talence Gestion a annoncé le lancement du fonds Empreinte Emploi France. Labellisé ISR et article 9 au sens de la SFDR, ce fonds investit dans une sélection d’entreprises françaises cotées, créatrices d’emplois en France, et ayant des retombées socio-économiques directes, indirectes ou induites en France et mesurables selon un processus d’analyse extra-financière.

Par leurs investissements réalisés en France, les entreprises du fonds soutiennent les filières d'avenir et d'excellence du pays (à savoir : l'industrie, la technologie, les savoir-faire artisanaux, le secteur énergétique, les infrastructures et la santé). Par ailleurs, ces stratégies de relocalisation réduisent les distances parcourues des biens et des personnes et participent ainsi activement à diminuer l'empreinte carbone des entreprises.

Il est né de la fusion des 2 fonds historiques de Talence Gestion labellisés ISR, à savoir Talence Epargne Utile, créé en 2016, et Talence Humpact Emploi France, créé en 2020.

Au-delà de son objectif d'investissement durable, le fonds cherche à offrir une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence composite 50% CAC 40 ESG dividendes réinvestis et 50% CAC Mid & Small dividendes réinvestis, sur un horizon de placement de plus de cinq ans.