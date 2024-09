Talence Gestion : arrivée de Didier Patin en tant que gérant privé

Il a travaillé pendant plus de 20 ans au sein du groupe BNP Paribas Wealth Management. A partir de 2017, il se voit confier également la responsabilité de l'animation patrimoniale.

(AOF) - Après son rapprochement avec Patrival, Talence Gestion poursuit sa dynamique de croissance en accueillant un nouveau Gérant Privé dans ses bureaux parisiens avec l’arrivée de Didier Patin. Talence Gestion confirme ainsi son ambition de devenir un acteur majeur de la gestion privée en France. Le nouvel ensemble compte désormais 25 gérants basés dans 3 bureaux : à Paris et dans les métropoles lilloise et lyonnaise.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.