Talen Energy s'envole grâce à un accord de 3,5 milliards de dollars portant sur l'achat d'usines à gaz
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de l'entreprise de services publics Talen Energy TLN.O augmentent de 11,7 % à 418,6 $ avant le marché

** Le producteur d'électricité déclare qu'il achètera environ 2,6 gigawatts de capacité de production au gaz naturel à la société de capital-investissement Energy Capital Partners pour 3,45 milliards de dollars

** La transaction comprend environ 2,55 milliards de dollars en espèces et environ 900 millions de dollars en actions

** 17 analystes sur 18 considèrent TLN comme un "achat fort" ou un "achat" et 1 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 444,61 $ - données compilées par LSEG

** L'action a gagné ~86% en 2025

