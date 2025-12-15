information fournie par Reuters • 15/12/2025 à 13:23

Talen Energy nomme Cole Muller au poste de directeur financier, tandis que Nutt devient président

Talen Energy TLN.O a déclaré lundi que Cole Muller succédera à Terry Nutt au poste de directeur financier, avec effet immédiat.

Nutt a été nommé président, et Mac McFarland conservera son rôle de directeur général.

Muller fait partie de l'entreprise depuis 2018, et a récemment occupé le poste de vice-président exécutif pour les entreprises stratégiques.