Talen Energy nomme Cole Muller au poste de directeur financier, tandis que Nutt devient président

Talen Energy TLN.O a déclaré lundi que Cole Muller succédera à Terry Nutt au poste de directeur financier, avec effet immédiat.
Nutt a été nommé président, et Mac McFarland conservera son rôle de directeur général.
Muller fait partie de l'entreprise depuis 2018, et a récemment occupé le poste de vice-président exécutif pour les entreprises stratégiques.
