Take-Two revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et maintient le lancement de "GTA VI" en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 2, ajout des détails de la conférence téléphonique et des commentaires des analystes à partir du paragraphe 7) par Zaheer Kachwala

Take-Two Interactive TTWO.O a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, misant sur de fortes ventes de ses titres premium de sport, d'action et mobiles, alors qu'il se prépare à lancer le très attendu "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 5 % dans les échanges prolongés.

Alors que "GTA VI" devrait rapporter des milliards à la société lors de son lancement, les investisseurs s'intéresseront également à la manière dont les développeurs Rockstar Games prévoient d'actualiser le titre après son lancement afin de maintenir l'intérêt des joueurs et de les inciter à dépenser pour ses fonctionnalités en ligne.

Take-Two bénéficie également d'un rebond régulier du marché des jeux mobiles, avec des titres tels que "Match Factory!" et "Toon Blast" qui connaissent une forte croissance après une période d'effondrement post-pandémique.

L'éditeur de jeux vidéo s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 6,65 et 6,7 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 6,4 à 6,5 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires net de 1,76 milliard de dollars a battu les estimations de 1,59 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

LES DIRIGEANTS APAISENT LES CRAINTES LIÉES À L'IA

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, les dirigeants de Take-Two ont balayé les inquiétudes concernant la nouvelle IA de Google, capable de générer des mondes interactifs, en déclarant qu'il s'agissait d'une première itération et qu'elle n'était "même pas dans la même catégorie" qu'un moteur de jeu.

Les actions de l'entreprise ont été touchées vendredi après la publication de ce rapport, ce qui a suscité des craintes quant à l'empiètement potentiel de cette technologie sur la manière dont les jeux ont été développés depuis longtemps.

Les dirigeants ont ajouté que la technologie ne remplaçait pas le processus créatif, notant que le développement d'un jeu implique de nombreux éléments au-delà de la "création d'un monde".

"L'IA ne peut pas simplement se frayer un chemin vers le prochain Grand Theft Auto", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la Stern School of Business de l'université de New York.

"Des développeurs comme Rockstar consacrent des années à l'élaboration de moteurs propriétaires et à une attention minutieuse aux détails, ce qui explique pourquoi des jeux comme Red Dead Redemption II et GTA V tiennent la route dix ans plus tard."