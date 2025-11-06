Take-Two reporte pour la deuxième fois "GTA VI" en novembre de l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'un contexte et d'une déclaration sur le retard aux paragraphes 4,5)

Take-Two Interactive TTWO.O a déclaré jeudi qu'il prévoyait de lancer "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre de l'année prochaine, ce qui constitue le dernier retard pour le titre le plus attendu de l'industrie du jeu après le succès retentissant de son prédécesseur.

Les actions de la société, qui avait précédemment déclaré qu'elle lancerait le titre le 26 mai, étaient en baisse de 7 % dans les échanges prolongés.

Il s'agit du deuxième retard pour le jeu, dont le lancement était initialement prévu cette année, et qui décevra encore davantage les millions de fans qui attendent depuis plus de dix ans le prochain volet de la franchise à succès.

"GTA VI" devrait être un catalyseur majeur qui pourrait stimuler la mise à niveau des consoles et du matériel, donnant ainsi un coup de fouet à la croissance de l'industrie du jeu vidéo à un moment où les joueurs sont plus sélectifs dans le choix des titres et préfèrent s'en tenir à des franchises éprouvées.

"Nous sommes désolés d'ajouter du temps à ce qui a été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez", ont déclaré les développeurs de "GTA VI", Rockstar Games, dans un communiqué.

Les analystes s'attendent à ce que le jeu génère des milliards de ventes dès les premières semaines de son lancement, en raison du succès retentissant de son prédécesseur.

"GTA VI" devrait sortir 13 ans après que son prédécesseur, "Grand Theft Auto V", a pris d'assaut l'industrie grâce à ses graphismes avancés, ses mécanismes de jeu et ses environnements réalistes, ce qui en a fait l'un des jeux vidéo les plus rentables de tous les temps.

"Avec le pipeline le plus solide de l'histoire de notre entreprise, nous prévoyons d'atteindre des niveaux records de réservations nettes au cours de l'exercice 2027", a déclaré Strauss Zelnick, directeur général de Take-Two.

L'entreprise a également relevé ses prévisions de réservations annuelles entre 6,40 et 6,50 milliards de dollars, par rapport à sa prévision précédente de 6,05 à 6,15 milliards de dollars, en raison des dépenses importantes consacrées à ses titres mobiles et premium.