 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Take-Two reporte pour la deuxième fois "GTA VI" en novembre de l'année prochaine
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'un contexte et d'une déclaration sur le retard aux paragraphes 4,5)

Take-Two Interactive TTWO.O a déclaré jeudi qu'il prévoyait de lancer "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre de l'année prochaine, ce qui constitue le dernier retard pour le titre le plus attendu de l'industrie du jeu après le succès retentissant de son prédécesseur.

Les actions de la société, qui avait précédemment déclaré qu'elle lancerait le titre le 26 mai, étaient en baisse de 7 % dans les échanges prolongés.

Il s'agit du deuxième retard pour le jeu, dont le lancement était initialement prévu cette année, et qui décevra encore davantage les millions de fans qui attendent depuis plus de dix ans le prochain volet de la franchise à succès.

"GTA VI" devrait être un catalyseur majeur qui pourrait stimuler la mise à niveau des consoles et du matériel, donnant ainsi un coup de fouet à la croissance de l'industrie du jeu vidéo à un moment où les joueurs sont plus sélectifs dans le choix des titres et préfèrent s'en tenir à des franchises éprouvées.

"Nous sommes désolés d'ajouter du temps à ce qui a été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez", ont déclaré les développeurs de "GTA VI", Rockstar Games, dans un communiqué.

Les analystes s'attendent à ce que le jeu génère des milliards de ventes dès les premières semaines de son lancement, en raison du succès retentissant de son prédécesseur.

"GTA VI" devrait sortir 13 ans après que son prédécesseur, "Grand Theft Auto V", a pris d'assaut l'industrie grâce à ses graphismes avancés, ses mécanismes de jeu et ses environnements réalistes, ce qui en a fait l'un des jeux vidéo les plus rentables de tous les temps.

"Avec le pipeline le plus solide de l'histoire de notre entreprise, nous prévoyons d'atteindre des niveaux records de réservations nettes au cours de l'exercice 2027", a déclaré Strauss Zelnick, directeur général de Take-Two.

L'entreprise a également relevé ses prévisions de réservations annuelles entre 6,40 et 6,50 milliards de dollars, par rapport à sa prévision précédente de 6,05 à 6,15 milliards de dollars, en raison des dépenses importantes consacrées à ses titres mobiles et premium.

Valeurs associées

TAKE-TWO INTERACTIVE
252,4000 USD NASDAQ -0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street pique du nez, la tech en première ligne
    information fournie par AFP 06.11.2025 22:49 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, entraînée par la baisse des géants technologiques et les craintes entourant leur niveau de valorisation, dans un marché marqué par l'absence de données officielles sur l'état de santé de l'économie américaine. ... Lire la suite

  • L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:48 

    par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:27 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 398,70 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank