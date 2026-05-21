Take-Two prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations, mais maintient le calendrier de lancement de "GTA VI"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les fluctuations du cours de l'action, le contexte et les détails à partir du paragraphe 3)

Jeudi, Take-Two Interactive TTWO.O a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street, mais a réaffirmé la date de lancement du 19 novembre pour le très attendu "Grand Theft Auto VI", ce qui a fait grimper son action d'environ 6 % en séance prolongée.

L'éditeur de jeux vidéo prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 8 et 8,20 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les investisseurs et les analystes suivent de près le lancement de "GTA VI", car le titre devrait être une véritable mine d'or pour Take-Two, avec des ventes potentielles de plusieurs millions d'exemplaires et des milliards de dollars de recettes dès les premiers jours suivant sa sortie.

Take-Two cherchera à reproduire et à tirer parti du succès du prédécesseur du titre, "GTA V", en particulier de son mode multijoueur, qui a constitué une source de revenus constante grâce à l'achat de monnaie virtuelle.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,58 milliard de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 1,57 milliard de dollars.