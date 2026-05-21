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Take-Two prévoit un chiffre d'affaires annuel en baisse, mais maintient la sortie de “GTA VI” en novembre
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Take-Two Interactive TTWO.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street, faisant craindre un affaiblissement de la demande pour le très attendu “Grand Theft Auto VI”, qui devrait constituer le plus grand lancement de jeu vidéo de tous les temps.

L'éditeur de jeux vidéo prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 8 et 8,20 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a réaffirmé la date de lancement du 19 novembre pour “GTA VI”.

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